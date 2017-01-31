Крикунов: Пожар на КРК «Уралец» повредил около 15 сидений арены ХК «Автомобилист»

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Возгорание произошло во вторник в фитнес-центре, который находится на арене и арендует там площадку.

«Пожар начался в бане или качалке у арендаторов, это произошло уже после нашей тренировки, — сказал Крикунов. — Мы пришли, думали, что учебная тревога, а она настоящая — там сиденья горят, штук 10−15 сгорело. Пожарные уже были там и за несколько минут все потушили».

Ближайший матч на КРК «Уралец» пройдет 1 февраля, когда «Автомобилист» примет минское «Динамо». «Сегодня вечером у минского “Динамо” должна пройти тренировка. Думаю, что все будет нормально и матч состоится», — отметил Крикунов.