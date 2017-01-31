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31 января 2017, 14:02 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Матч с «Динамо» М — последний для Дуайера, тренер уходит в «Амбри-Пиотту»

Матч регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» станет последним для главного тренера «Медвешчака» Горди Дуайера в хорватском клубе. Об этом информирует официальный сайт «Медвешчака».

Матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с московским Динамо станет последним для главного тренера Медвешчака <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайера</span> в хорватском клубе. Увеличить
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Канадский специалист продолжит карьеру в Швейцарии — в команде «Амбри-Пиотта», которая борется за выживание в NLA. Ранее хорватская команда рассталась со своими лидерами по финансовым соображениям. Пока нет определённости, останется ли «Медвешчак» в следующем сезоне в КХЛ.

«Я очень благодарен за опыт и возможности. Я работал в Континентальной хоккейной лиге с некоторыми из лучших тренеров и игроков в мире. Я сделал огромный шаг вперёд», — сказал Дуайер.

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