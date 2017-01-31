Чешский нападающий Ян Бухтеле расторг контракт с ХК «Автомобилист»

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«Наш клуб по соглашению сторон расторг контракт с Яном Бухтеле. “Автомобилист” благодарит Яна за работу и желает удачи в продолжении карьеры», — сказали в пресс-службе.

Ян Бухтеле перешел в «Автомобилист» перед началом нынешнего сезона. Всего за команду он провел 39 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 4 результативные передачи.