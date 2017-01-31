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31 января 2017, 13:43 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Чешский нападающий Ян Бухтеле расторг контракт с ХК «Автомобилист»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Чешский нападающий Ян Бухтеле и екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» расторгли контракт по соглашению сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Всего за команду он провел 39 матчей в которых забросил 5 шайб и сделал 4 результативные передачи. Увеличить
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«Наш клуб по соглашению сторон расторг контракт с Яном Бухтеле. “Автомобилист” благодарит Яна за работу и желает удачи в продолжении карьеры», — сказали в пресс-службе.

Ян Бухтеле перешел в «Автомобилист» перед началом нынешнего сезона. Всего за команду он провел 39 матчей, в которых забросил 5 шайб и сделал 4 результативные передачи.

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