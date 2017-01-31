На стадионе «Автомобилиста» загорелась трибуна
На стадионе «Уралец» в Екатеринбурге, который является домашней ареной «Автомобилиста», загорелась трибуна. Ранее игроков команды после тренировки попросили срочно покинуть здание
из-за пожарной тревоги. На вызов приехала одна пожарная машина. Сами хоккеисты не видели очага возгорания.
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Видимо, что-то случилось...
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Следующий матч команды в КХЛ запланирован на 1 февраля. В Екатеринбурге подопечные Владимира Крикунова встретятся с минским «Динамо», начало игры — в 17.00 по московскому времени.
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