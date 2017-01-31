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31 января 2017, 12:47 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

На стадионе «Автомобилиста» загорелась трибуна

На стадионе «Уралец» в Екатеринбурге, который является домашней ареной «Автомобилиста», загорелась трибуна. Ранее игроков команды после тренировки попросили срочно покинуть здание из-за пожарной тревоги. На вызов приехала одна пожарная машина. Сами хоккеисты не видели очага возгорания.

На стадионе <span class=error>Уралец</span> в Екатеринбурге который является домашней ареной Автомобилиста загорелась трибуна. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

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Следующий матч команды в КХЛ запланирован на 1 февраля. В Екатеринбурге подопечные Владимира Крикунова встретятся с минским «Динамо», начало игры — в 17.00 по московскому времени.

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