Страдающий «Спартак» и ренессанс Безумного Макса
Ужасный сезон московского «Спартака», потенциальный уход «Медвешчака», кризис в «Салават Юлаеве», новая заграничная работа Вячеслава Быкова и блестящая игра Максима Афиногенова — «Газета.Ru» представляет обзор жизни Континентальной хоккейной лиги.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Страдания «Спартака».
Пожалуй, главным неудачником нынешнего регулярного чемпионата КХЛ можно назвать московский «Спартак». Проводящие второй сезон после очередного возрождения
Выступление давалось команде натужно, но на протяжении практически всего чемпионата она
Однако начало года сложилось для спартаковцев просто кошмарно. Выиграв последний матч в 2016 году у «Сочи» (4:1),
За это время команда не набрала ни одного очка, лишилась шансов на попадание в Кубок Гагарина, состоялась ставшая
Прервалась серия лишь в овертайме матча с «Северсталью» (3:2 ОТ), после чего «Спартак» успел еще и получить пять оплеух от нижегородского «Торпедо» (1:5).
Положительного за это время практически не было — разве что ролик с девочкой, которая искренне переживала на матче с ЦСКА и попала в трансляцию, после чего клуб нашел ее и записал красивый и добрый ролик.
Команде Алексея Ярушкина осталось провести в этом чемпионате четыре встречи. Учитывая, что в календаре значатся свидания и со СКА, и с ЦСКА, закончить сезон на мажорной ноте будет непросто.
«Медвешчак» смотрит в Евросоюз.
Но если страдающий московский «Спартак» хотя бы остается в Континентальной хоккейной лиге на следующий сезон, то с другим не попавшим в
Хорватский портал khl.hr со ссылками на источники в клубе сообщил, что в следующем сезоне «Медвешчак» будет выступать в австрийской лиге EBEL, где команда и играла до своего яркого появления в КХЛ.
«Как и каждый год c момента вступления в КХЛ, «Медвешчак» также подал заявку и выполнил все необходимые условия для выступления в EBEL и EBYSL. КХЛ является для нас приоритетным вариантом, — вынуждены были выступить в хорватском клубе с заявлением.
— Где будет выступать «Медвешчак» в следующем сезоне, зависит от множества обстоятельств, особенно экономических и геополитических. Решение по этому будет принято в конце февраля или начале марта.
На данный момент мы выступаем в чемпионате КХЛ, и мы очень рады и горды, что хорватский клуб выступает в чемпионате такого уровня.
«Давайте дождемся окончания сезона. Я думаю, что этот сезон “Медвешчак” закончит в соответствии с теми обязательствами, которые они на себя взяли. А следующий сезон посмотрим. Не исключаю, что в лиге будут изменения», — прокомментировал ситуацию президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.
Провал Захаркина.
Если проблемы «Спартака» и «Медвешчака» хоть и удручают, но вполне ожидаемы, то ситуация с уфимским «Салават Юлаевым» выглядит из ряда вон выходящей.
Благополоучная команда под руководством отлично чувствовавшего себя на тренерском мостике Игоря Захаркина вдруг повалилась, причем так стремительно, что разом потеряла уверенность в себе.
Шутка ли, «Салават» проиграл уже семь матчей подряд, и серия эта остается действующей. При этом команда так хорошо шла по сезону, что даже после всех неудач располагается на пятой строчке Восточной конференции и за выход в
Зато есть о чем переживать главному тренеру. Кресло под Захаркиным очевидно закачалась, а в отношения с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом у специалиста, такое ощущение, пробежала черная кошка.
Кроме того, есть проблемы у уфимцев и непосредственно в команде — сломал ногу и пропустит как минимум месяц шведский лидер команды Линус Умарк.
До
Быков вернулся в Швейцарию.
В сложившихся обстоятельствах только ленивый не рассуждал о возможном воссоединении в тренерском штабе «Салават Юлаева» Игоря Захаркина с Вячеславом Быковом, но этим слухам положил конец сам
«Фрибур» переживает непростые времена, будет бороться за выживание. Так как я вхожу в попечительский совет, то чуть больше буду участвовать в повседневной жизни клуба. Все это будет происходить с согласия тренера, никогда не ставлю себя вперёд и стараюсь при надобности доносить свое видение, — рассказал Быков в интервью «Чемпионат.com».
— В любом случае консультант — должность, которая, с одной стороны, не несет ответственность, а с другой — может
Вариант с тем, чтобы возглавить команду, не рассматривался. Как вернулся в Швейцарию, то сразу сказал, что не хочу быть главным тренером, иначе бы я не уезжал из
Дорога ярости Афиногенова.
Но есть и на фоне всех этих грустных моментов и яркая и полностью положительная история. Речь о Максиме Афиногенове и его «Витязе».
Чеховская команда идет на седьмом месте в Западной конференции, на четыре очка (при игре в запасе) опережая «Йокерит», на шесть «Сочи» и на восемь «Слован» (также, имея на игру меньше).
Ну, а сам «Безумный Макс» является главным творцом успехов команды и ее лидером. Безусловно, без работы тренерского штаба Валерия Белова и помощи партнеров дело у чеховской команды не зашло бы так далеко, однако Афиногенов своей игрой заставляет акцентировать основное внимание на нем.
Афиногенов вернулся из НХЛ перед сезоном 2010/11 на отменную зарплату в собиравший потихоньку звезд разной величины питерский СКА. Но лишь первый сезон в Северной столице получился у Максима пристойным — 32 (13+19) очка в 52 играх.
За следующие два чемпионата он в сумме набрал лишь 20 баллов, пропустив больше половины матчей
Именно поэтому никого не удивил досрочный уход форварда из питерского гранда и переход в скромный, никогда не выходивший в КХЛ в
В Подмосковье Афиногенов сразу заиграл здорово и в первые три сезона набрал 26, 27 и 28 очков, дважды став лучшим снайпером и бомбардиром команды.
Ну, а в этом сезоне Безумный Макс и вовсе бесподобен. 37-летний нападающий уже установил свой личный рекорд в российских чемпионатах за всю карьеру, настреляв уже 19 шайб, а ведь к ним он добавил еще 27 передач и имеет 46 очков в 54 встречах.
Если Афиногенов приведет «Витязь» в
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