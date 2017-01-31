Страдающий «Спартак» и ренессанс Безумного Макса

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Страдания «Спартака».

Пожалуй, главным неудачником нынешнего регулярного чемпионата КХЛ можно назвать московский «Спартак». Проводящие второй сезон после очередного возрождения красно-белые рассчитывали пробиться в кубковую восьмерку.

Выступление давалось команде натужно, но на протяжении практически всего чемпионата она все-таки была в борьбе за попадание в кубковую стадию сезона.

Однако начало года сложилось для спартаковцев просто кошмарно. Выиграв последний матч в 2016 году у «Сочи» (4:1), красно-белые выдали в январе ужасающую десятиматчевую победную серию.

За это время команда не набрала ни одного очка, лишилась шансов на попадание в Кубок Гагарина, состоялась ставшая печально-знаменитой встреча с болельщиками, которые отчитывали игроков в раздевалке, не особенно выбирая выражения и безо всякого уважения, после чего команда была разгромлена ЦСКА (1:6) и уступила еще и СКА (1:2) в матче, после которого клуб был оштрафован на 300 тысяч рублей из-за слов Ярослава Дыбленко о том, что «арбитры надели форму СКА».

Прервалась серия лишь в овертайме матча с «Северсталью» (3:2 ОТ), после чего «Спартак» успел еще и получить пять оплеух от нижегородского «Торпедо» (1:5).

Положительного за это время практически не было — разве что ролик с девочкой, которая искренне переживала на матче с ЦСКА и попала в трансляцию, после чего клуб нашел ее и записал красивый и добрый ролик.

Команде Алексея Ярушкина осталось провести в этом чемпионате четыре встречи. Учитывая, что в календаре значатся свидания и со СКА, и с ЦСКА, закончить сезон на мажорной ноте будет непросто.

«Медвешчак» смотрит в Евросоюз.

Но если страдающий московский «Спартак» хотя бы остается в Континентальной хоккейной лиге на следующий сезон, то с другим не попавшим в плей-офф западным клубом все сложнее.

Хорватский портал khl.hr со ссылками на источники в клубе сообщил, что в следующем сезоне «Медвешчак» будет выступать в австрийской лиге EBEL, где команда и играла до своего яркого появления в КХЛ.

«Как и каждый год c момента вступления в КХЛ, «Медвешчак» также подал заявку и выполнил все необходимые условия для выступления в EBEL и EBYSL. КХЛ является для нас приоритетным вариантом, — вынуждены были выступить в хорватском клубе с заявлением.

— Где будет выступать «Медвешчак» в следующем сезоне, зависит от множества обстоятельств, особенно экономических и геополитических. Решение по этому будет принято в конце февраля или начале марта.

На данный момент мы выступаем в чемпионате КХЛ, и мы очень рады и горды, что хорватский клуб выступает в чемпионате такого уровня.

«Давайте дождемся окончания сезона. Я думаю, что этот сезон “Медвешчак” закончит в соответствии с теми обязательствами, которые они на себя взяли. А следующий сезон посмотрим. Не исключаю, что в лиге будут изменения», — прокомментировал ситуацию президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Провал Захаркина.

Если проблемы «Спартака» и «Медвешчака» хоть и удручают, но вполне ожидаемы, то ситуация с уфимским «Салават Юлаевым» выглядит из ряда вон выходящей.

Благополоучная команда под руководством отлично чувствовавшего себя на тренерском мостике Игоря Захаркина вдруг повалилась, причем так стремительно, что разом потеряла уверенность в себе.

Шутка ли, «Салават» проиграл уже семь матчей подряд, и серия эта остается действующей. При этом команда так хорошо шла по сезону, что даже после всех неудач располагается на пятой строчке Восточной конференции и за выход в плей-офф в общем-то не переживает.

Зато есть о чем переживать главному тренеру. Кресло под Захаркиным очевидно закачалась, а в отношения с генеральным менеджером клуба Леонидом Вайсфельдом у специалиста, такое ощущение, пробежала черная кошка.

Кроме того, есть проблемы у уфимцев и непосредственно в команде — сломал ногу и пропустит как минимум месяц шведский лидер команды Линус Умарк.

До плей-офф главный клуб Башкортостана, конечно, доберется, но если из пике команда дак и не выйдет, то кубковая часть сезона сложится для нее быстро и бесславно, а Захаркину придется искать летом новую работу.

Быков вернулся в Швейцарию.

В сложившихся обстоятельствах только ленивый не рассуждал о возможном воссоединении в тренерском штабе «Салават Юлаева» Игоря Захаркина с Вячеславом Быковом, но этим слухам положил конец сам экс-главный тренер сборной России, заступив на должность консультанта швейцарского «Фрибурга» и высказавшись о перспективах продолжения тренерской карьеры.

«Фрибур» переживает непростые времена, будет бороться за выживание. Так как я вхожу в попечительский совет, то чуть больше буду участвовать в повседневной жизни клуба. Все это будет происходить с согласия тренера, никогда не ставлю себя вперёд и стараюсь при надобности доносить свое видение, — рассказал Быков в интервью «Чемпионат.com».

— В любом случае консультант — должность, которая, с одной стороны, не несет ответственность, а с другой — может каким-то образом помочь и взглянуть на проблемы с другой стороны.

Вариант с тем, чтобы возглавить команду, не рассматривался. Как вернулся в Швейцарию, то сразу сказал, что не хочу быть главным тренером, иначе бы я не уезжал из Санкт-Петербурга. В этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим.

Дорога ярости Афиногенова.

Но есть и на фоне всех этих грустных моментов и яркая и полностью положительная история. Речь о Максиме Афиногенове и его «Витязе».

Чеховская команда идет на седьмом месте в Западной конференции, на четыре очка (при игре в запасе) опережая «Йокерит», на шесть «Сочи» и на восемь «Слован» (также, имея на игру меньше).

Ну, а сам «Безумный Макс» является главным творцом успехов команды и ее лидером. Безусловно, без работы тренерского штаба Валерия Белова и помощи партнеров дело у чеховской команды не зашло бы так далеко, однако Афиногенов своей игрой заставляет акцентировать основное внимание на нем.

Афиногенов вернулся из НХЛ перед сезоном 2010/11 на отменную зарплату в собиравший потихоньку звезд разной величины питерский СКА. Но лишь первый сезон в Северной столице получился у Максима пристойным — 32 (13+19) очка в 52 играх.

За следующие два чемпионата он в сумме набрал лишь 20 баллов, пропустив больше половины матчей из-за травм. Кроме того, из игры Афиногенова пропала всегда присущая ей раньше и бывшая его визитной карточкой искра.

Именно поэтому никого не удивил досрочный уход форварда из питерского гранда и переход в скромный, никогда не выходивший в КХЛ в плей-офф чеховский «Витязь».

В Подмосковье Афиногенов сразу заиграл здорово и в первые три сезона набрал 26, 27 и 28 очков, дважды став лучшим снайпером и бомбардиром команды.

Ну, а в этом сезоне Безумный Макс и вовсе бесподобен. 37-летний нападающий уже установил свой личный рекорд в российских чемпионатах за всю карьеру, настреляв уже 19 шайб, а ведь к ним он добавил еще 27 передач и имеет 46 очков в 54 встречах.