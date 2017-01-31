Болельщики минского «Динамо» назвали Бена Скривенса лучшим игроком матча с «Йокеритом»
Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс, оформивший 8-й в сезоне «шатаут» в победном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:0), назван болельщиками «зубров» лучшим игроком встречи.
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На втором месте расположился Роб Клинкхаммер, на третьем — Александр Павлович (6.6%), — передает hcdinamo.by.
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