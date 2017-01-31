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31 января 2017, 11:00 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Болельщики минского «Динамо» назвали Бена Скривенса лучшим игроком матча с «Йокеритом»

Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс, оформивший 8-й в сезоне «шатаут» в победном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (3:0), назван болельщиками «зубров» лучшим игроком встречи.

Вратарь минского Динамо <span class=error>Бен</span> <span class=error>Скривенс</span> оформивший 8-й в сезоне <span class=error>шатаут</span> в победном матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> с <span class=error>Йокеритом</span> (3:0) назван болельщиками зубров лучшим игроком встречи. Увеличить
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На втором месте расположился Роб Клинкхаммер, на третьем — Александр Павлович (6.6%), — передает hcdinamo.by.

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