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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28608799/
31 января 2017, 10:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Кинэн опроверг информацию о возможном назначении главным тренером ХК «Салават Юлаев»

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Известный канадский специалист Майк Кинэн назвал слухами информацию о своем возможном назначении на пост главного тренера уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев». Об этом он сообщил ТАСС.

Специалист отметил что у него нет конкретных предложений но есть обсуждения о работе с рядом клубов. Увеличить
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В понедельник газета «Советский спорт» сообщила о том, что Кинэн может заменить на посту главного тренера «Салавата» Игоря Захаркина. Генеральный директор клуба Валерий Нургутдинов сообщил ТАСС, что вопрос смены тренера в клубе не обсуждался. «Салават Юлаев» на данный момент занимает пятое место в Восточной конференции, но еще не обеспечил себе место в плей-офф, при этом команда потерпела семь поражений подряд в регулярном чемпионате.

«У меня нет ответа на вопрос по поводу позиции тренера. Сейчас это всего лишь слухи и спекуляции», — сказал Кинэн.

Последним клубом Кинэна был магнитогорский «Металлург», в котором он с 2013 по 2015 год работал в качестве главного тренера, а затем, до середины 2016 года, — советником президента клуба. Кинэн является единственным в мировом хоккее специалистом, выигравшим в качестве главного тренера как Кубок Стэнли (в 1994 году с «Нью-Йорк Рейнджерс»), так и Кубок Гагарина (в 2014 году с «Металлургом»). Также он со сборной Канады в 1987 и 1991 годах выиграл Кубок Канады.

«У меня нет пока каких-либо предложений, но есть обсуждения с рядом клубов», — добавил специалист.

Салават Юлаев
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