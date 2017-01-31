Чешский форвард Ян Бухтеле покинул хоккейный клуб «Автомобилист»

Контракт, который был рассчитан до 30 апреля 2018 года, расторгнут по соглашению сторон.

Нападающий, которому в июле исполнится 27 лет, в текущем сезоне принял участие в 39 матчах «Автомобилиста», в которых набрал 9 очков (5 шайб и 4 передачи).