Чешский форвард Ян Бухтеле покинул хоккейный клуб «Автомобилист»
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017
МОСКВА, 31 янв —
Р-Спорт. Чешский форвард Ян Бухтеле покинул екатеринбургский «Автомобилист», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.
Контракт, который был рассчитан до 30 апреля 2018 года, расторгнут по соглашению сторон.
Нападающий, которому в июле исполнится 27 лет, в текущем сезоне принял участие в 39 матчах «Автомобилиста», в которых набрал 9 очков (5 шайб и 4 передачи).
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