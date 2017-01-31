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31 января 2017, 10:25 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Чешский форвард Ян Бухтеле покинул хоккейный клуб «Автомобилист»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

МОСКВА, 31 янв — Р-Спорт. Чешский форвард Ян Бухтеле покинул екатеринбургский «Автомобилист», сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги.

Контракт, который был рассчитан до 30 апреля 2018 года, расторгнут по соглашению сторон.

Нападающий, которому в июле исполнится 27 лет, в текущем сезоне принял участие в 39 матчах «Автомобилиста», в которых набрал 9 очков (5 шайб и 4 передачи).

Автомобилист
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