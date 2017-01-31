«Сибирь» приблизится к «Куньлуню», Назаров выиграет у «Ак Барса»
«Сибирь» приблизится к
плей-офф, «Слован» проиграет третий матч кряду, а «Адмирал» упрочит свои позиции в восьмёрке Востока.
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«Металлург» Нк — «Адмирал»
Фаворитами на победу в этом матче являются «дальневосточники».
Фаворитами как в игровом плане, так и с точки зрения мотивации — выигрышный результат в этой встрече им нужен куда больше, чем хозяевам. Преимущество над идущей девятой «Сибирью» не столь велико, и это заставит подопечных Александра Андриевского приложить все усилия к тому, чтобы достичь победного результата.
Наш прогноз: «Адмирал» увезёт победу из Новокузнецка.
«Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»
Практически в это же время «Сибирь» у себя дома примет «Куньлунь». Очки нужны обеим командам, так как гости, занимающие седьмое место в конференции, ещё не гарантировали себе попадание в
Наш прогноз: «Сибирь» выиграет и продолжит погоню за «Адмиралом».
«Авангард» — «Амур»
Особого турнирного значения эта игра не имеет. Омичи сейчас готовятся к
Наш прогноз: «Авангард» порадует победой своих поклонников.
«Нефтехимик» — «Ак Барс»
В матче двух команд из Татарстана каждый из соперников будет решать свои задачи. Для «Ак Барса» сейчас крайне важно подойти в боевом состоянии к
Наш прогноз: «Нефтехимик» выиграет за счёт огромной мотивации и поддержки своих трибун.
«Слован» — «Локомотив»
Впечатляющая победная серия «Слована», которая взбудоражила всю лигу, закончилась. Следующий отрезок для команды получился довольно неудачным: она проиграла два матча из трёх, и теперь ей нужно по максимуму набрать очки в домашней серии из игр с «Локомотивом», московским «Динамо», «Витязем» и «Медвешчаком». Ярославцы же обыграли в последней встрече «Салават», но насколько это сейчас является показателем хорошего состояния команды? Непонятно, учитывая, что до этого они крупно уступили «Магнитке» и «Трактору». Так что игра получится крайне боевой, но по составу сильнее «Локомотив», и это поможет выиграть гостям.
Наш прогноз: «Локомотив» нанесёт «Словану» третье поражение подряд.
«Медвешчак» — «Динамо» (Москва)
Фаворит в этом матче абсолютно ясен — им, конечно же, являются динамовцы. Вряд ли загребская команда, устроившая массовую распродажу лидеров в концовке «регулярки», сможет поспорить за победу в матче с динамовцами, учитывая их игру в предыдущих матчах. Так что подопечные Сергея Орешкина выиграют в столице Хорватии.
Наш прогноз: «Динамо» победит.
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