«Сибирь» приблизится к «Куньлуню», Назаров выиграет у «Ак Барса»

«Металлург» Нк — «Адмирал»

Фаворитами на победу в этом матче являются «дальневосточники».

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 31.01.2017, 15:00 -:- Металлург Нк Адмирал

Фаворитами как в игровом плане, так и с точки зрения мотивации — выигрышный результат в этой встрече им нужен куда больше, чем хозяевам. Преимущество над идущей девятой «Сибирью» не столь велико, и это заставит подопечных Александра Андриевского приложить все усилия к тому, чтобы достичь победного результата.



Наш прогноз: «Адмирал» увезёт победу из Новокузнецка.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 31.01.2017, 15:30 -:- Сибирь Куньлунь

«Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»

Практически в это же время «Сибирь» у себя дома примет «Куньлунь». Очки нужны обеим командам, так как гости, занимающие седьмое место в конференции, ещё не гарантировали себе попадание в плей-офф, а у подопечных Андрея Скабелки начинается домашняя серия, в которой они ещё сыграют с «Амуром» и «Адмиралом». По сути, максимально положительный результат в этих играх — едва ли не последний шанс сибиряков принять участие в кубковых баталиях. И в первой из них они победят.



Наш прогноз: «Сибирь» выиграет и продолжит погоню за «Адмиралом».

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 31.01.2017, 16:00 -:- Авангард Амур

«Авангард» — «Амур»

Особого турнирного значения эта игра не имеет. Омичи сейчас готовятся к плей-офф, а для хабаровской команды всё было решено уже довольно давно, причём не в её пользу. Вряд ли стоит ожидать того, что оба соперника, в особенности «Авангард», будут играть на все сто процентов, чтобы победить в этом матче. Тем не менее даже при этом шансы хозяев смотрятся предпочтительнее, чем у «Амура».



Наш прогноз: «Авангард» порадует победой своих поклонников.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 31.01.2017, 19:00 -:- Нефтехимик Ак Барс

«Нефтехимик» — «Ак Барс»

В матче двух команд из Татарстана каждый из соперников будет решать свои задачи. Для «Ак Барса» сейчас крайне важно подойти в боевом состоянии к плей-офф, а вот у «Нефтехимика» этот самый плей-офф уже давно начался, и каждая неудача может поставить крест на надеждах команды попасть в кубковую восьмёрку. В прошлом матче нижнекамцы крупно обыграли «Авангард» со счётом 4:0. Почему бы им и на этот раз не повторить победный результат?



Наш прогноз: «Нефтехимик» выиграет за счёт огромной мотивации и поддержки своих трибун.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 31.01.2017, 21:30 -:- Слован Локомотив

«Слован» — «Локомотив»

Впечатляющая победная серия «Слована», которая взбудоражила всю лигу, закончилась. Следующий отрезок для команды получился довольно неудачным: она проиграла два матча из трёх, и теперь ей нужно по максимуму набрать очки в домашней серии из игр с «Локомотивом», московским «Динамо», «Витязем» и «Медвешчаком». Ярославцы же обыграли в последней встрече «Салават», но насколько это сейчас является показателем хорошего состояния команды? Непонятно, учитывая, что до этого они крупно уступили «Магнитке» и «Трактору». Так что игра получится крайне боевой, но по составу сильнее «Локомотив», и это поможет выиграть гостям.



Наш прогноз: «Локомотив» нанесёт «Словану» третье поражение подряд.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 24, 31.01.2017, 21:30 -:- Медвешчак ХК Динамо

«Медвешчак» — «Динамо» (Москва)

Фаворит в этом матче абсолютно ясен — им, конечно же, являются динамовцы. Вряд ли загребская команда, устроившая массовую распродажу лидеров в концовке «регулярки», сможет поспорить за победу в матче с динамовцами, учитывая их игру в предыдущих матчах. Так что подопечные Сергея Орешкина выиграют в столице Хорватии.



Наш прогноз: «Динамо» победит.