Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

«Торпедо» попало в плей-офф, но прошлым летом главный тренер команды Петерис Скудра говорил, что уже перерос момент, когда радовался этому обстоятельству. Он говорил, что его команда даже не должна волноваться по поводу места в восьмерке, а ее задача — стабильно выходить во второй круг и выиграть главный титул. Нижегородцы в этом году опять прокрутили огромное количество игроков. Только в защите хотя бы раз выходило 19 человек. И сейчас, когда состав менять уже нельзя, Скудра уверен, что люди, которых он выпускает на лед, должны умирать на площадке и забирать с собой соперников. Нет ничего хуже для этого тренера, если хоккеисты не стараются. Я не завидую соперникам команды ни в первом, ни во втором раундах. Даже если «Торпедо» проиграет, то придется принести слишком много жертв. Плюс у команды уже нет страха, какой бывает у новичков, которые куда-то случайно попали. Назвал бы нижегородцев секретным оружием борьбы за выход в финал Кубка Гагарина. И даже не удивлюсь, если они будут в финале.

УФИМСКОЕ БЕЗУМИЕ.

Редкий день обходится без новостей из Уфы, и они способны свести с ума болельщиков клуба. Нам-то со стороны за этим наблюдать просто интересно. Команда встретилась с тремя болельщиками в аэропорту и, выслушав претензии, обнялась с поклонниками. Пошли слухи о том, что Игорю Захаркину нашли замену, но вариант с Майком Кинэном заранее можно отмести — в КХЛ нет иностранных тренеров, не говорящих на русском. Но случилась и новая напасть — травму получил Линус Умарк, который прислал тренеру смс, в котором требует отдыха и уезжает домой. Говорит, что вернется, но уже после перерыва. Хотя, может быть, и некуда будет возвращаться. Команда реально может не попасть в плей-офф. Захаркин дал понять, что отдых нужен и Никласу Сведбергу. Все эти новости уже нет смысла анализировать — мы просто смотрим за всем происходящим с открытым ртом.

ВЫБОР БЫКОВА.

Все время жду, когда Вячеслав Быков расскажет правду о своем отъезде из России, но он не хочет этого делать. Его можно понять. История темная, которая может поссорить его с уважаемыми людьми, так что тут надо набраться смелости, чтобы выступить с заявлением. Сейчас Быков стал консультантом «Фрелунды», но пока отказывается возвращаться в Россию. Говорит, что в этом сезоне точно не приедет, а насчет следующего года не исключает. Беда только в том, что у Быкова при его требованиях (не к зарплате, а к инфраструктуре) всего четыре варианта. СКА (где он уже был), «Металлург» (где удачно работает Илья Воробьев), «Ак Барс» (где еще не знают, какая группировка победит после сезона) и «Салават Юлаев» (где у Игоря Захаркина действующий контракт). И он справедливо хочет поехать туда, где будет меньше всего организационных проблем. Быстрей бы уж он вернулся.

ФИНСКИЙ ПРОВАЛ.

«Йокерит» в понедельник принимал «Динамо» из Минска и дела у финского клуба не лучше, чем, например, у уфимцев. Меньше скандалов и меньше интереса в России, но такого разобранного клуба я не видел давно. Белорусы потратили ровно столько усилий, сколько нужно было для победы и почему-то показалось, что минская команда с удовольствием бы провела еще один такой матч — силы не растрачены. Почему-то считается, что у «Йокерита» лучший календарь перед конкурентами, и они все равно попадут в плей-офф. Давайте, посмотрим. По потерянным их опережают сочинцы с плохим календарем. Но впереди у команды Юкки Ялонена ужасный выезд: Астана — Ханты-Мансийск — Екатеринбург, а потом домашние встречи с «Нефтехимиком» и «Ак Барсом». Все идет к тому, что мы не увидим нашего европейского соседа в плей-офф. И с таким хоккеем им действительно лучше досрочно уйти в отпуск.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Чарльз ГЕНОУЭЙ, «Йокерит».

Результативная ошибка при игре в большинстве, слабые действия в обороне.

Ессе ЙОЭНСУУ, «Йокерит».

Все атаки были примитивными, заработал показатель полезности «-2».

Никита ЛИ, «Спартак».

За девять минут заработал показатель полезности «-2».