Обзор дня: «Торпедо» — скрытый фаворит
Нижегородцы обеспечили себе место в
плей-офф, из Уфы приходят комедийные новости, а «Йокерит» на грани того, чтобы досрочно завершить сезон.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
«Торпедо» попало в
УФИМСКОЕ БЕЗУМИЕ.
Редкий день обходится без новостей из Уфы, и они способны свести с ума болельщиков клуба.
ВЫБОР БЫКОВА.
Все время жду, когда Вячеслав Быков расскажет правду о своем отъезде из России, но он не хочет этого делать. Его можно понять. История темная, которая может поссорить его с уважаемыми людьми, так что тут надо набраться смелости, чтобы выступить с заявлением. Сейчас Быков стал консультантом «Фрелунды», но пока отказывается возвращаться в Россию. Говорит, что в этом сезоне точно не приедет, а насчет следующего года не исключает. Беда только в том, что у Быкова при его требованиях (не к зарплате, а к инфраструктуре) всего четыре варианта. СКА (где он уже был), «Металлург» (где удачно работает Илья Воробьев), «Ак Барс» (где еще не знают, какая группировка победит после сезона) и «Салават Юлаев» (где у Игоря Захаркина действующий контракт). И он справедливо хочет поехать туда, где будет меньше всего организационных проблем. Быстрей бы уж он вернулся.
ФИНСКИЙ ПРОВАЛ.
«Йокерит» в понедельник принимал «Динамо» из Минска и дела у финского клуба не лучше, чем, например, у уфимцев. Меньше скандалов и меньше интереса в России, но такого разобранного клуба я не видел давно. Белорусы потратили ровно столько усилий, сколько нужно было для победы и
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Чарльз ГЕНОУЭЙ, «Йокерит».
Результативная ошибка при игре в большинстве, слабые действия в обороне.
Ессе ЙОЭНСУУ, «Йокерит».
Все атаки были примитивными, заработал показатель полезности «-2».
Никита ЛИ, «Спартак».
За девять минут заработал показатель полезности «-2».
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