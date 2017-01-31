Нижегородское «Торпедо» вышло в плей-офф, обыграв «Спартак»
Команда вновь находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.
Нижегородское «Торпедо» обеспечило себе выход в
В заключительной трети встречи Артём Аляев забил сразу два гола, а победную точку в поединке поставил Евгений Мозер. Сейчас на счету «Торпедо» 101 очко, набранное в 55 играх. Команда вновь находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.
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