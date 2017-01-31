Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28607100/
31 января 2017, 10:01 | Хоккей: КХЛ | АиФ Нижний Новгород

Нижегородское «Торпедо» вышло в плей-офф, обыграв «Спартак»

Команда вновь находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.

Нижегородское «Торпедо» обеспечило себе выход в плей-офф, обыграв «Спартак». Встреча состоялась 30 января в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:1. Первый гол отправил в ворота соперников нижегородец Николай Жердев на 12-й минуте стартового периода. Через минуту Константин Глазачев отквитал пропущенную шайбу. В начале второго тайма Жердев снова вывел хозяев льда вперед.

В заключительной трети встречи Артём Аляев забил сразу два гола, а победную точку в поединке поставил Евгений Мозер. Сейчас на счету «Торпедо» 101 очко, набранное в 55 играх. Команда вновь находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
20 января

26 собак стали жертвой бешеного волка под Смоленском, прежде чем его застрелили

«Пришлый тихоня». Кто стоит за расстрелом жителей смоленской деревни

Известную спортсменку убила стиральная машина