Нижегородское «Торпедо» вышло в плей-офф, обыграв «Спартак»

Нижегородское «Торпедо» обеспечило себе выход в плей-офф, обыграв «Спартак». Встреча состоялась 30 января в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 5:1. Первый гол отправил в ворота соперников нижегородец Николай Жердев на 12-й минуте стартового периода. Через минуту Константин Глазачев отквитал пропущенную шайбу. В начале второго тайма Жердев снова вывел хозяев льда вперед.

В заключительной трети встречи Артём Аляев забил сразу два гола, а победную точку в поединке поставил Евгений Мозер. Сейчас на счету «Торпедо» 101 очко, набранное в 55 играх. Команда вновь находится на третьей строчке турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.