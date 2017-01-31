21-летний нападающий «Адмирала» отказал двум американским клубам НХЛ

Владивосток, 31 января, PrimaMedia.

Нападающий ХК «Адмирал» Владимир Ткачев попал в сферу интересов двух клубов из НХЛ: «Эдмонтон» и «Чикаго». Однако 21-летний форвард отказал заокеанским коллективам, чтобы еще на год остаться во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на www.sport-express.ru.

Два клуба Национальной Хоккейной Лиги предложили 21-летнему нападающему «моряков» контракт, но у Владимира Ткачева есть действующее соглашение с «моряками» до 2018 года, которое было подписано в конце прошлого года. В нынешнем регулярном чемпионате Ткачев провел 45 игр и набрал в них 39 (14+25) очков. Также он вместе с командой отправился в выездное 6-ти матчевое турне.

Ранее в интервью ИА PrimaMedia Владимир Ткачев заявлял, что у него есть желание выступать за команды НХЛ, но при этом он отметил, что не горит желанием уходить из «Адмирала».

«Меня все устраивает. Пока насчет других команд не думал. Все мысли только об «Адмирале», — сказал Ткачев.