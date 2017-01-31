Костицын: «Динамо» вышло заряженным на игру, а гол в большинстве дал нам импульс

«Вышли заряженными на игру, использовали первое большинство, это дало нам импульс. Потом Клинкхаммер забил нужный гол в меньшинстве. Играли по плану, сумели удержать счёт. Ключевым стал наш настрой на игру. Отыграли здорово все 60 минут, а гол в меньшинстве, возможно, подломил соперника», — цитирует Костицына пресс-служба клуба.