Павлович: В меньшинстве минское «Динамо» сработало как команда

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«Отличный матч, держались всю игру, работали, старались выполнять задачу, поставленную тренером. Было очень много ключевых факторов, все они заключались в мелочах. Мы сократили наши ошибки, добавляли в зоне атаки. Сыграли здорово. Как видно по счёту, план на игру выполнили. В меньшинстве не так просто играть, но выполняли задачу, блокировали броски, остальное Бен хорошо ловил. Сработали как команда», — цитирует Павловича пресс-служба клуба.