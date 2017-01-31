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31 января 2017, 1:24 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Павлович: В меньшинстве минское «Динамо» сработало как команда

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился впечатлениями от матча с «Йокеритом» (3:0).

Нападающий минского Динамо Александр Павлович поделился впечатлениями от матча с <span class=error>Йокеритом</span> (3:0). Увеличить
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«Отличный матч, держались всю игру, работали, старались выполнять задачу, поставленную тренером. Было очень много ключевых факторов, все они заключались в мелочах. Мы сократили наши ошибки, добавляли в зоне атаки. Сыграли здорово. Как видно по счёту, план на игру выполнили. В меньшинстве не так просто играть, но выполняли задачу, блокировали броски, остальное Бен хорошо ловил. Сработали как команда», — цитирует Павловича пресс-служба клуба.

30.01.2017 19:30 Зрители 8759 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 0:3 Динамо Мн
(0:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Крэйг Вудкрофт
Вратари
Райан Запольски 57:22 (Р. Запольски 58:45) Бен Скривенс
1-й период
13:09 Чарльз Геноуэй
Фредрик Петтерссон (Р. Клинкхаммер, М. Эллисон) 14:16
Евгений Ковыршин 17:21
Роб Клинкхаммер (К. Готовец, Б. Скривенс) 18:05
2-й период
Сергей Дрозд 24:09
28:24 Йессе Йоэнсуу
Александр Кулаков 34:03
3-й период
Евгений Ковыршин 41:02
Бен Скривенс 53:56
Мэтт Эллисон 57:22
Марк-Андре Граньяни (Р. Граборенко) п.в. 58:45
Статистика
4 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Йокерит
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