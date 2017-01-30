Крэйг Вудкрофт: В игре с «Йокеритом» особую роль сыграли спецбригады

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Эта победа стала для белорусской команды четвертой кряду, а «Йокерит» проиграл третий матч из последних пяти проведенных. «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, финский клуб занимает восьмую строчку.

— Каждый раз, когда мы играем против «Йокерита», — это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле, — цитирует сайт «Динамо» Вудкрофта. — Мы знали, что эта игра будет тяжелой. Очевидно, что сегодня особую роль сыграли спецбригады. Мы смогли забросить в большинстве, смогли упрочить свое лидерство в меньшинстве. В остальном этот матч был полностью равным. Здорово, что мы смогли заработать три очка.