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30 января 2017, 23:07 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: В игре с «Йокеритом» особую роль сыграли спецбригады

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Йокеритом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что игра была равной, несмотря на уверенную победу его команды.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт после победы над <span class=error>Йокеритом</span> (3:0) в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> заявил что игра была равной несмотря на уверенную победу его команды. Увеличить
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Эта победа стала для белорусской команды четвертой кряду, а «Йокерит» проиграл третий матч из последних пяти проведенных. «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, финский клуб занимает восьмую строчку.

— Каждый раз, когда мы играем против «Йокерита», — это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле, — цитирует сайт «Динамо» Вудкрофта. — Мы знали, что эта игра будет тяжелой. Очевидно, что сегодня особую роль сыграли спецбригады. Мы смогли забросить в большинстве, смогли упрочить свое лидерство в меньшинстве. В остальном этот матч был полностью равным. Здорово, что мы смогли заработать три очка.

30.01.2017 19:30 Зрители 8759 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 0:3 Динамо Мн
(0:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Крэйг Вудкрофт
Вратари
Райан Запольски 57:22 (Р. Запольски 58:45) Бен Скривенс
1-й период
13:09 Чарльз Геноуэй
Фредрик Петтерссон (Р. Клинкхаммер, М. Эллисон) 14:16
Евгений Ковыршин 17:21
Роб Клинкхаммер (К. Готовец, Б. Скривенс) 18:05
2-й период
Сергей Дрозд 24:09
28:24 Йессе Йоэнсуу
Александр Кулаков 34:03
3-й период
Евгений Ковыршин 41:02
Бен Скривенс 53:56
Мэтт Эллисон 57:22
Марк-Андре Граньяни (Р. Граборенко) п.в. 58:45
Статистика
4 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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Йокерит
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Минское «Динамо» победило на выезде «Йокерит», забросив две шайбы в меньшинстве

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» с победы в Хельсинки над «Йокеритом» со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) начало заключительную выездную серию в нынешнем сезоне КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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