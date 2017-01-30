Крэйг Вудкрофт: В игре с «Йокеритом» особую роль сыграли спецбригады
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после победы над «Йокеритом» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что игра была равной, несмотря на уверенную победу его команды.
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Эта победа стала для белорусской команды четвертой кряду, а «Йокерит» проиграл третий матч из последних пяти проведенных. «Динамо» идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, финский клуб занимает восьмую строчку.
— Каждый раз, когда мы играем против «Йокерита», — это столкновение двух команд, которые играют в одном стиле, — цитирует сайт «Динамо» Вудкрофта. — Мы знали, что эта игра будет тяжелой. Очевидно, что сегодня особую роль сыграли спецбригады. Мы смогли забросить в большинстве, смогли упрочить свое лидерство в меньшинстве. В остальном этот матч был полностью равным. Здорово, что мы смогли заработать три очка.
|30.01.2017 19:30
|Зрители 8759
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
|Юкка Ялонен
|Крэйг Вудкрофт
|Райан Запольски 57:22 (Р. Запольски 58:45)
|Бен Скривенс
|1-й период
|13:09
|Чарльз Геноуэй
|Фредрик Петтерссон (Р. Клинкхаммер, М. Эллисон)
|14:16
|Евгений Ковыршин
|17:21
|Роб Клинкхаммер (К. Готовец, Б. Скривенс)
|18:05
|2-й период
|Сергей Дрозд
|24:09
|28:24
|Йессе Йоэнсуу
|Александр Кулаков
|34:03
|3-й период
|Евгений Ковыршин
|41:02
|Бен Скривенс
|53:56
|Мэтт Эллисон
|57:22
|Марк-Андре Граньяни (Р. Граборенко)
|п.в.
|58:45
|4
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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