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30 января 2017, 22:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф КХЛ после поражения «Йокерита»

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Московское «Динамо» досрочно гарантировало себе выход в плей-офф КХЛ после поражения финского «Йокерита» от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата.

Московское Динамо досрочно гарантировало себе выход в <nobr>плей-офф</nobr> <span class=error>КХЛ</span> после поражения финского <span class=error>Йокерита</span> от минского Динамо в матче регулярного чемпионата. Увеличить
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В понедельник «Йокерит» дома проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:3.

Благодаря данному результату московское «Динамо» за пять матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ обеспечило себе выход в плей-офф. Московский клуб (98 очков) уже не опустится ниже восьмого места в Западной конференции, которое на данный момент занимает «Йокерит» (82), потерявший после поражения от минчан шансы обойти «бело-голубых» в таблице.

30.01.2017 19:30 Зрители 8759 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 0:3 Динамо Мн
(0:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Крэйг Вудкрофт
Вратари
Райан Запольски 57:22 (Р. Запольски 58:45) Бен Скривенс
1-й период
13:09 Чарльз Геноуэй
Фредрик Петтерссон (Р. Клинкхаммер, М. Эллисон) 14:16
Евгений Ковыршин 17:21
Роб Клинкхаммер (К. Готовец, Б. Скривенс) 18:05
2-й период
Сергей Дрозд 24:09
28:24 Йессе Йоэнсуу
Александр Кулаков 34:03
3-й период
Евгений Ковыршин 41:02
Бен Скривенс 53:56
Мэтт Эллисон 57:22
Марк-Андре Граньяни (Р. Граборенко) п.в. 58:45
Статистика
4 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
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