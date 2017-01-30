Московское «Динамо» досрочно вышло в плей-офф КХЛ после поражения «Йокерита»
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Московское «Динамо» досрочно гарантировало себе выход в плей-офф КХЛ после поражения финского «Йокерита» от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В понедельник «Йокерит» дома проиграл минскому «Динамо» со счетом 0:3.
Благодаря данному результату московское «Динамо» за пять матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ обеспечило себе выход в
|30.01.2017 19:30
|Зрители 8759
|Регулярный чемпионат
|Hartwall Arena
Главные тренеры
|Юкка Ялонен
|Крэйг Вудкрофт
Вратари
|Райан Запольски 57:22 (Р. Запольски 58:45)
|Бен Скривенс
|1-й период
|13:09
|Чарльз Геноуэй
|Фредрик Петтерссон (Р. Клинкхаммер, М. Эллисон)
|14:16
|Евгений Ковыршин
|17:21
|Роб Клинкхаммер (К. Готовец, Б. Скривенс)
|18:05
|2-й период
|Сергей Дрозд
|24:09
|28:24
|Йессе Йоэнсуу
|Александр Кулаков
|34:03
|3-й период
|Евгений Ковыршин
|41:02
|Бен Скривенс
|53:56
|Мэтт Эллисон
|57:22
|Марк-Андре Граньяни (Р. Граборенко)
|п.в.
|58:45
Статистика
|4
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Владимир Балушка (Словакия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter