Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28604719/
30 января 2017, 22:57 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Минское «Динамо» победило на выезде «Йокерит», забросив две шайбы в меньшинстве

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» с победы в Хельсинки над «Йокеритом» со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) начало заключительную выездную серию в нынешнем сезоне КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минское Динамо победило на выезде Йокерит забросив две шайбы в меньшинстве - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Хозяевам «Хартвалл Арены» для попадания в плей-офф было необходимо побеждать. В такой ситуации минчане не ожидали легкой игры в Финляндии. Однако «зубрам» удалось успешно защитить свои ворота. Бен Скривенс провел очередной «сухой» матч в сезоне.

Стартовые минуты встречи обе команды провели на высоких скоростях. Активные движения на льду, интересные комбинации, казалось, помогут увидеть обилие голов в матче. Первое же удаление в составе «Йокерита» привело к взятию ворот хозяев. Нападающий «Динамо» Фредрик Петтерссон нанес мощный бросок по воротам финской команды и открыл счет во встрече — 1:0. Хозяева площадки продолжали агрессивно действовать в зоне белорусской команды и в одном из эпизодов «джокерам» едва не удалось переиграть голкипера минчан Бена Скривенса. Ценой нарушения правил Евгений Ковыршин не позволил забросить шайбу. «Йокерит» пытался разыграть комбинацию, но финны ошиблись, потеря шайбы обернулась контратакой «Динамо», которую завершил Роб Клинкхаммер — 2:0.

После отдыха подопечные Крэйга Вудкрофта продолжали уверенно действовать в обороне, хотя и не обошлось без удалений. Но Бен Скривенс при помощи партнеров не позволял соперникам забросить шайбу. В третьем периоде игра в основном проходила в зоне минчан, которые часто удалялись. Однако окончательный счет удалось установить защитнику белорусской команды Марку-Андре Граньяни, переправив шайбу в пустые ворота финской команды, которая в этот момент действовала в большинстве и пыталась реализовать лишнего игрока.

Следующий матч стартовавшей выездной серии «Динамо» проведет 1 февраля в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». На счету минчан 93 очка в 53 матчах и шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

30.01.2017 19:30 Зрители 8759 Регулярный чемпионат Hartwall Arena
Йокерит 0:3 Динамо Мн
(0:2, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Юкка Ялонен Крэйг Вудкрофт
Вратари
Райан Запольски 57:22 (Р. Запольски 58:45) Бен Скривенс
1-й период
13:09 Чарльз Геноуэй
Фредрик Петтерссон (Р. Клинкхаммер, М. Эллисон) 14:16
Евгений Ковыршин 17:21
Роб Клинкхаммер (К. Готовец, Б. Скривенс) 18:05
2-й период
Сергей Дрозд 24:09
28:24 Йессе Йоэнсуу
Александр Кулаков 34:03
3-й период
Евгений Ковыршин 41:02
Бен Скривенс 53:56
Мэтт Эллисон 57:22
Марк-Андре Граньяни (Р. Граборенко) п.в. 58:45
Статистика
4 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 2
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Владимир Балушка (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
Новости Матчи Состав Статистика
Йокерит
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
26 января

Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм

Лукашенко прокомментировал задержание бизнесмена Александра Кныровича

Пинские правоохранители задержали серийных кладбищенских воров