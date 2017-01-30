Минское «Динамо» победило на выезде «Йокерит», забросив две шайбы в меньшинстве

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Хозяевам «Хартвалл Арены» для попадания в плей-офф было необходимо побеждать. В такой ситуации минчане не ожидали легкой игры в Финляндии. Однако «зубрам» удалось успешно защитить свои ворота. Бен Скривенс провел очередной «сухой» матч в сезоне.

Стартовые минуты встречи обе команды провели на высоких скоростях. Активные движения на льду, интересные комбинации, казалось, помогут увидеть обилие голов в матче. Первое же удаление в составе «Йокерита» привело к взятию ворот хозяев. Нападающий «Динамо» Фредрик Петтерссон нанес мощный бросок по воротам финской команды и открыл счет во встрече — 1:0. Хозяева площадки продолжали агрессивно действовать в зоне белорусской команды и в одном из эпизодов «джокерам» едва не удалось переиграть голкипера минчан Бена Скривенса. Ценой нарушения правил Евгений Ковыршин не позволил забросить шайбу. «Йокерит» пытался разыграть комбинацию, но финны ошиблись, потеря шайбы обернулась контратакой «Динамо», которую завершил Роб Клинкхаммер — 2:0.

После отдыха подопечные Крэйга Вудкрофта продолжали уверенно действовать в обороне, хотя и не обошлось без удалений. Но Бен Скривенс при помощи партнеров не позволял соперникам забросить шайбу. В третьем периоде игра в основном проходила в зоне минчан, которые часто удалялись. Однако окончательный счет удалось установить защитнику белорусской команды Марку-Андре Граньяни, переправив шайбу в пустые ворота финской команды, которая в этот момент действовала в большинстве и пыталась реализовать лишнего игрока.

Следующий матч стартовавшей выездной серии «Динамо» проведет 1 февраля в Екатеринбурге против местного «Автомобилиста». На счету минчан 93 очка в 53 матчах и шестое место в турнирной таблице Западной конференции.