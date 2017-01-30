Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28604527/
30 января 2017, 22:05 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Торпедо» дома победило «Спартак» и досрочно вышло в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ и досрочно вышло в плей-офф Кубка Гагарина.

Нижегородское <span class=error>Торпедо</span> одержало победу над московским Спартаком в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span> и досрочно вышло в <nobr>плей-офф</nobr> Кубка <span class=error>Гагарина</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). В составе «Торпедо» по дублю сделали Николай Жердев (12-я и 27-я минуты) и Артем Аляев (41, 46). Еще одну шайбу в ворота гостей забросил Евгений Мозер (50). У «Спартака» отличился Константин Глазачев (13).

«Торпедо» набрало 101 очко (3-е место на Западе) и за пять матчей до окончания регулярного чемпионата гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ.

В следующем матче «Торпедо» 1 февраля примет «Сочи», 3 февраля с сочинцами дома сыграет «Спартак».

30.01.2017 19:00 Зрители 5530 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 5:1 Спартак
(1:1, 1:0, 3:0)
Главные тренеры
Петерис Скудра Алексей Ярушкин
Вратари
Илья Проскуряков Маркус Свенссон 49:43 (А. Трушков 49:43)
1-й период
11:33 Николай Жердев (К. Эштон, Е.. Грачев)
Константин Глазачев (Л. Радил) 12:45
Вадим Бердников 14:24
16:48 Дмитрий Шуленин
Владислав Провольнев 18:42
2-й период
26:50 Николай Жердев (К. Рассказов, Д. Баранцев)
35:01 Артем Аляев
3-й период
Константин Глазачев 40:25
40:29 Артем Аляев (А. Фролов, К. Даугавиньш)
Маркус Свенссон 44:37
45:43 Артем Аляев (А. Фролов)
46:18 Григорий Желдаков
49:43 Евгений Мозер (С. Егоршев, Й. Норман)
Овертайм
60:00 Денис Баранцев
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
Новости Матчи Состав Статистика
Торпедо НН
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя