«Торпедо» дома победило «Спартак» и досрочно вышло в плей-офф КХЛ
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ и досрочно вышло в плей-офф Кубка Гагарина.
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Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). В составе «Торпедо» по дублю сделали Николай Жердев (12-я и 27-я минуты) и Артем Аляев (41, 46). Еще одну шайбу в ворота гостей забросил Евгений Мозер (50). У «Спартака» отличился Константин Глазачев (13).
«Торпедо» набрало 101 очко (3-е место на Западе) и за пять матчей до окончания регулярного чемпионата гарантировало себе участие в
В следующем матче «Торпедо» 1 февраля примет «Сочи», 3 февраля с сочинцами дома сыграет «Спартак».
|30.01.2017 19:00
|Зрители 5530
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|5:1
|Спартак
|(1:1, 1:0, 3:0)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Алексей Ярушкин
Вратари
|Илья Проскуряков
|Маркус Свенссон 49:43 (А. Трушков 49:43)
|1-й период
|11:33
|Николай Жердев (К. Эштон, Е.. Грачев)
|Константин Глазачев (Л. Радил)
|12:45
|Вадим Бердников
|14:24
|16:48
|Дмитрий Шуленин
|Владислав Провольнев
|18:42
|2-й период
|26:50
|Николай Жердев (К. Рассказов, Д. Баранцев)
|35:01
|Артем Аляев
|3-й период
|Константин Глазачев
|40:25
|40:29
|Артем Аляев (А. Фролов, К. Даугавиньш)
|Маркус Свенссон
|44:37
|45:43
|Артем Аляев (А. Фролов)
|46:18
|Григорий Желдаков
|49:43
|Евгений Мозер (С. Егоршев, Й. Норман)
|Овертайм
|60:00
|Денис Баранцев
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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