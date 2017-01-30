«Торпедо» дома победило «Спартак» и досрочно вышло в плей-офф КХЛ

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Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). В составе «Торпедо» по дублю сделали Николай Жердев (12-я и 27-я минуты) и Артем Аляев (41, 46). Еще одну шайбу в ворота гостей забросил Евгений Мозер (50). У «Спартака» отличился Константин Глазачев (13).

«Торпедо» набрало 101 очко (3-е место на Западе) и за пять матчей до окончания регулярного чемпионата гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ.

В следующем матче «Торпедо» 1 февраля примет «Сочи», 3 февраля с сочинцами дома сыграет «Спартак».