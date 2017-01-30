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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28603738/
30 января 2017, 20:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Ожиганов оштрафован за атаку сзади Берестенникова

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск), состоявшейся 29 января 2017 года.

Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК ЦСКА Игоря Ожиганова наказание по правилу 523 б (Атака соперника сзади) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) — и согласно п. 1.2.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

29.01.2017 17:00 Зрители 3952 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:3 ОТ Металлург Мг
(0:0, 1:2, 2:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Илья Воробьев
Вратари
Илья Сорокин 58:14 (И.И. Сорокин 59:25) Василий Кошечкин 30:13 (И. Самсонов 30:13-30:21, В. Кошечкин 30:21)
1-й период
02:22 Артем Чмыхов
02:22 Богдан Киселевич
Денис Платонов 02:22
Денис Казионов 02:22
06:47 Игорь Ожиганов
12:39 Грег Скотт
Алексей Береглазов 19:37
2-й период
Ярослав Хабаров 22:28
26:02 Джефф Плэтт (Г. Скотт, А. Светлаков)
27:29 Игорь Ожиганов
27:29 Игорь Ожиганов
30:13 Кирилл Петров
Сергей Мозякин (Ян Коварж, К. Ли) 30:21
Оскар Осала (А. Семин) 32:18
Денис Казионов 33:04
Данис Зарипов 39:35
3-й период
Виктор Антипин 40:56
41:05 Стефан Да Коста (А. Блажиевский)
44:16 Джефф Плэтт
Томаш Филиппи 44:16
47:35 Богдан Киселевич
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 48:48
59:25 Джефф Плэтт (Д. Денисов, С. Да Коста)
Овертайм
63:55 Ян Муршак (К. Петров, А. Попов)
Статистика
39 Штрафное время 16
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Служба безопасности московского ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» в воскресенье, передав их в руки сотрудников полиции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.
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