Защитник ЦСКА Ожиганов оштрафован за атаку сзади Берестенникова
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод игры ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск), состоявшейся 29 января 2017 года.
Принято решение оставить без изменений наложенное на защитника ХК ЦСКА Игоря Ожиганова наказание по правилу 523 б (Атака соперника сзади) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин + 20 мин) — и согласно п. 1.2.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
|29.01.2017 17:00
|Зрители 3952
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
|ЦСКА
|4:3 ОТ
|Металлург Мг
|(0:0, 1:2, 2:1)
Главные тренеры
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Воробьев
Вратари
|Илья Сорокин 58:14 (И.И. Сорокин 59:25)
|Василий Кошечкин 30:13 (И. Самсонов 30:13-30:21, В. Кошечкин 30:21)
|1-й период
|02:22
|Артем Чмыхов
|02:22
|Богдан Киселевич
|Денис Платонов
|02:22
|Денис Казионов
|02:22
|06:47
|Игорь Ожиганов
|12:39
|Грег Скотт
|Алексей Береглазов
|19:37
|2-й период
|Ярослав Хабаров
|22:28
|26:02
|Джефф Плэтт (Г. Скотт, А. Светлаков)
|27:29
|Игорь Ожиганов
|27:29
|Игорь Ожиганов
|30:13
|Кирилл Петров
|Сергей Мозякин (Ян Коварж, К. Ли)
|30:21
|Оскар Осала (А. Семин)
|32:18
|Денис Казионов
|33:04
|Данис Зарипов
|39:35
|3-й период
|Виктор Антипин
|40:56
|41:05
|Стефан Да Коста (А. Блажиевский)
|44:16
|Джефф Плэтт
|Томаш Филиппи
|44:16
|47:35
|Богдан Киселевич
|Сергей Мозякин (Ян Коварж)
|48:48
|59:25
|Джефф Плэтт (Д. Денисов, С. Да Коста)
|Овертайм
|63:55
|Ян Муршак (К. Петров, А. Попов)
Статистика
|39
|Штрафное время
|16
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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