Канадский хоккеист «Медвешчака» Болдюк продолжит карьеру в «Кельнер Хайе»
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. Канадский форвард Александр Болдюк перейдет из «Медвешчака» в немецкий «Кельнер Хайе», сообщается на официальном сайте хорватского клуба КХЛ.
В нынешнем сезоне 31-летний нападающий забросил четыре шайбы и сделал восемь передач в 47 матчах КХЛ.
«Шансы (“Медвешчака”) попасть в
«В настоящее время мы ведем активную работу относительно планов на следующий сезон, в первую очередь пытаясь определить, где “Медвешчак” будет играть — в КХЛ или в Австрийской хоккейной лиге (EBEL), что в первую очередь зависит от спонсоров», — продолжил он.
Загребский клуб за пять матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ отстает от зоны
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