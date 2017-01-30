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30 января 2017, 18:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Канадский хоккеист «Медвешчака» Болдюк продолжит карьеру в «Кельнер Хайе»

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. Канадский форвард Александр Болдюк перейдет из «Медвешчака» в немецкий «Кельнер Хайе», сообщается на официальном сайте хорватского клуба КХЛ.

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий забросил четыре шайбы и сделал восемь передач в 47 матчах КХЛ.

«Шансы (“Медвешчака”) попасть в плей-офф чисто математические, но из-за финансовой ситуации это задача практически недостижима. Ввиду этого клуб принимает предложения, поступающие от других команд, чтобы сохранить стабильность. Клуб не может ставить под угрозу свою деятельность, когда попадание в плей-офф практически недостижимо», — заявил директор по коммуникациям «Медвешчака» Ранко Вучинич.

«В настоящее время мы ведем активную работу относительно планов на следующий сезон, в первую очередь пытаясь определить, где “Медвешчак” будет играть — в КХЛ или в Австрийской хоккейной лиге (EBEL), что в первую очередь зависит от спонсоров», — продолжил он.

Загребский клуб за пять матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ отстает от зоны плей-офф на 14 очков.

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