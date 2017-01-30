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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28603157/
30 января 2017, 18:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ЦСКА задержал нескольких спекулянтов перед матчем с «Магниткой»

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Служба безопасности московского ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» в воскресенье, передав их в руки сотрудников полиции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.

ЦСКА в воскресенье дома в овертайме одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:3. Согласно официальному протоколу игры, на трибунах присутствовало 3952 зрителя из 5600 возможных.

Как сообщили в пресс-службе, перед матчем сотрудники службы безопасности ЦСКА задержали нескольких человек, пытавшихся незаконно сбыть входные билеты. Спекулянты были переданы в руки сотрудников полиции и доставлены в ближайшее отделение.

«На недавней встрече с болельщиками тема спекулянтов и противодействия им была одной из самых обсуждаемых, — прокомментировал эпизод и. о. президента ЦСКА Игорь Есмантович. — Мы пообещали нашим фанатам усилить внимание за ситуацией возле касс. На первом же матче категории “топ” наша служба безопасности задержала людей, пытавшихся незаконно сбыть билеты на игру».

«Клуб ведет постоянную работу с правоохранительными органами и управой района “Аэропорт”. В таком же ключе будем подходить к матчам плей-офф, — добавил Есмантович. — Хочу предупредить и предостеречь недобросовестных людей, которые хотят нажиться на наших болельщиках — мы следим за тем, что происходит возле касс нашего дворца, и будем пресекать все попытки незаконной продажи билетов. А наших болельщиков призываю не потакать спекулянтам и покупать билеты только в кассах или на официальном сайте клуба».

29.01.2017 17:00 Зрители 3952 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
ЦСКА 4:3 ОТ Металлург Мг
(0:0, 1:2, 2:1)
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Илья Воробьев
Вратари
Илья Сорокин 58:14 (И.И. Сорокин 59:25) Василий Кошечкин 30:13 (И. Самсонов 30:13-30:21, В. Кошечкин 30:21)
1-й период
02:22 Артем Чмыхов
02:22 Богдан Киселевич
Денис Платонов 02:22
Денис Казионов 02:22
06:47 Игорь Ожиганов
12:39 Грег Скотт
Алексей Береглазов 19:37
2-й период
Ярослав Хабаров 22:28
26:02 Джефф Плэтт (Г. Скотт, А. Светлаков)
27:29 Игорь Ожиганов
27:29 Игорь Ожиганов
30:13 Кирилл Петров
Сергей Мозякин (Ян Коварж, К. Ли) 30:21
Оскар Осала (А. Семин) 32:18
Денис Казионов 33:04
Данис Зарипов 39:35
3-й период
Виктор Антипин 40:56
41:05 Стефан Да Коста (А. Блажиевский)
44:16 Джефф Плэтт
Томаш Филиппи 44:16
47:35 Богдан Киселевич
Сергей Мозякин (Ян Коварж) 48:48
59:25 Джефф Плэтт (Д. Денисов, С. Да Коста)
Овертайм
63:55 Ян Муршак (К. Петров, А. Попов)
Статистика
39 Штрафное время 16
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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Новости Матчи Состав Статистика
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