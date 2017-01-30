ЦСКА задержал нескольких спекулянтов перед матчем с «Магниткой»
МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Служба безопасности московского ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» в воскресенье, передав их в руки сотрудников полиции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.
ЦСКА в воскресенье дома в овертайме одержал победу над магнитогорским «Металлургом» со счетом 4:3. Согласно официальному протоколу игры, на трибунах присутствовало 3952 зрителя из 5600 возможных.
Как сообщили в пресс-службе, перед матчем сотрудники службы безопасности ЦСКА задержали нескольких человек, пытавшихся незаконно сбыть входные билеты. Спекулянты были переданы в руки сотрудников полиции и доставлены в ближайшее отделение.
«На недавней встрече с болельщиками тема спекулянтов и противодействия им была одной из самых обсуждаемых, — прокомментировал эпизод и. о. президента ЦСКА Игорь Есмантович. — Мы пообещали нашим фанатам усилить внимание за ситуацией возле касс. На первом же матче категории “топ” наша служба безопасности задержала людей, пытавшихся незаконно сбыть билеты на игру».
«Клуб ведет постоянную работу с правоохранительными органами и управой района “Аэропорт”. В таком же ключе будем подходить к матчам плей-офф, — добавил Есмантович. — Хочу предупредить и предостеречь недобросовестных людей, которые хотят нажиться на наших болельщиках — мы следим за тем, что происходит возле касс нашего дворца, и будем пресекать все попытки незаконной продажи билетов. А наших болельщиков призываю не потакать спекулянтам и покупать билеты только в кассах или на официальном сайте клуба».