Вудкрофт: У «Йокерита» предостаточно мотивации, это будет матч за шесть очков

«Утром я сказал игрокам, что нам необходимо осознавать важность этого матча и быть готовыми к игре за шесть очков. “Йокерит” находится позади нас в турнирной таблице, поэтому они очень постараются отнять у нас очки. У соперника предостаточно мотивации, нам необходимо быть полностью готовыми к этому, к тому, чтобы заплатить хорошую цену за победу. У нас есть план на игру, если мы будем ему следовать, то сможем рассчитывать на победу. Никто не просит удивлять толпу, показывать захватывающую игру, действовать рискованно. Надо сыграть просто и чётко по плану. Если ты не будешь грамотно распоряжаться с шайбой, то “Йокерит” обязательно накажет за это. В состав вернётся Дмитрий Коробов, мы попросили его сыграть просто и надёжно. Он не должен надевать плащ и облачаться в костюм Супермена. Он должен хорошо обороняться, отдавать первый пас форвардам и следить за действиями оппонента», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.