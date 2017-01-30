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30 января 2017, 18:43 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Вудкрофт: У «Йокерита» предостаточно мотивации, это будет матч за шесть очков

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча с «Йокеритом», который начнётся в 19:30 мск.

Главный тренер минского Динамо <span class=error>Крэйг</span> Вудкрофт поделился ожиданиями от матча с <span class=error>Йокеритом</span> который начнётся в 19:30 <span class=error>мск</span>. Увеличить
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«Утром я сказал игрокам, что нам необходимо осознавать важность этого матча и быть готовыми к игре за шесть очков. “Йокерит” находится позади нас в турнирной таблице, поэтому они очень постараются отнять у нас очки. У соперника предостаточно мотивации, нам необходимо быть полностью готовыми к этому, к тому, чтобы заплатить хорошую цену за победу. У нас есть план на игру, если мы будем ему следовать, то сможем рассчитывать на победу. Никто не просит удивлять толпу, показывать захватывающую игру, действовать рискованно. Надо сыграть просто и чётко по плану. Если ты не будешь грамотно распоряжаться с шайбой, то “Йокерит” обязательно накажет за это. В состав вернётся Дмитрий Коробов, мы попросили его сыграть просто и надёжно. Он не должен надевать плащ и облачаться в костюм Супермена. Он должен хорошо обороняться, отдавать первый пас форвардам и следить за действиями оппонента», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.

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