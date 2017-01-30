ХК «Амур» отзаявил форварда Барнетта, пришедшего в декабре из ЦСКА

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Служба безопасности московского ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» в воскресенье, передав их в руки сотрудников полиции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.