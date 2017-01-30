ХК «Амур» отзаявил форварда Барнетта, пришедшего в декабре из ЦСКА
МОСКВА, 30 янв —
Р-Спорт. «Амур» отзаявил американского нападающего Джастина Барнетта, который перешел в хабаровский хоккейный клуб в декабре из московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте КХЛ.
За «Амур» 24-летний игрок провел 3 матча в КХЛ, результативными действиями не отметился.
«Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 62 очка в 54 играх.
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