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30 января 2017, 18:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

ХК «Амур» отзаявил форварда Барнетта, пришедшего в декабре из ЦСКА

МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт. «Амур» отзаявил американского нападающего Джастина Барнетта, который перешел в хабаровский хоккейный клуб в декабре из московского ЦСКА, сообщается на официальном сайте КХЛ.

За «Амур» 24-летний игрок провел 3 матча в КХЛ, результативными действиями не отметился.

«Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ, набрав 62 очка в 54 играх.

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МОСКВА, 30 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Служба безопасности московского ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» в воскресенье, передав их в руки сотрудников полиции, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.
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