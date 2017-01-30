Разин: Перед «Югрой» поставлена задача занять десятое место в регулярном чемпионате КХЛ

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В субботу «Югра» уступила в Хельсинки «Йокериту» со счетом 5:6 и лишилась шансов на попадание в плей-офф. Оставшиеся шесть матчей сезона в феврале «Югра» проведет дома. Клуб дважды в своей истории выходил в плей-офф КХЛ. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионате КХЛ.

«Конечно, и хоккеистам, и тренерам, и руководителям, и болельщикам принципиально провести успешно домашнюю серию. Нам нужно сделать шажок вперед, а это минимум десятое место. Эту конкретную задачу будем решать в оставшихся играх», — сказал Разин.

Специалист, рассуждая о причинах непопадания в плей- офф, отметил, что команда сама подарила необходимые очки соперникам. «За те 14 игр, которые команда провела при моем тренерском штабе, мы как минимум десять очков отдали соперникам сами. Это и игра с екатеринбургским “Автомобилистом” (0:2. — Прим. ТАСС), когда за полсекунды до конца первого периода мы пропустили гол; это и игра с пекинским “Куньлунем” (2:3 по буллитам), когда мы за минуту до конца выигрывали и умудрились в большинстве пропустить гол; это и игра с рижским “Динамо” (1:2 по буллитам), где мы не использовали массу моментов; это и игра с “Медвешчаком”, которая стала самой плохой и абсолютно не удалась (1:4); это и последняя игра с “Йокеритом”, когда мы смогли сравнять счет вшестером против троих за четыре минуты до конца, и тут случилось глупейшее удаление за нарушение численного состава. Это нельзя назвать несчастными случаями, зачастую нам мешали собственные ошибки, а удаление за нарушение численного состава вообще считаю детским садом», — заявил тренер.

По словам Разина, тренерский штаб в заключительных матчах сезона рассчитывает на помощь травмированных Константина Панова и Антона Королева. «У Панова была тяжелая травма, он сейчас начал кататься потихонечку. Хотелось бы, чтобы он сыграл в последних трех домашних матчах. Плюс мы надеемся на Королева, который также получил повреждение, это наш небольшой резерв», — резюмировал собеседник ТАСС.

После 54 матчей «Югра» набрала 59 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Ханты- мансийская команда начнет домашнюю серию 1 февраля игрой с рижским «Динамо».