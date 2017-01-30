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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28597226/
30 января 2017, 12:32 | Хоккей: КХЛ | Lenta.Ru

Болельщики «Салавата Юлаева» раскритиковали команду у клубного автобуса

Болельщики хоккейного клуба «Салават Юлаев» высказали претензии команде после серии неудачных матчей, встретив ее в аэропорту Уфы. Разговор состоялся у клубного автобуса, видео размещено на канале ГТРК Башкортостан на YouTube.

Болельщики хоккейного клуба Салават Юлаев высказали претензии команде после серии неудачных матчей встретив ее в аэропорту Уфы. Разговор состоялся у клубного автобуса. Хоккеисты вместе с главным тренером Салавата Игорем Захаркиным пообещали исправить ситуацию. Уфимцы проиграли семь последних встреч. Увеличить
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Хоккеисты вместе с главным тренером «Салавата» Игорем Захаркиным пообещали исправить ситуацию и не допустить непопадания команды в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

После 56 матчей уфимцы имеют в активе 82 очка, занимая пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» проиграл семь последних встреч в регулярном чемпионате.

22 января болельщики «Спартака», используя нецензурные выражения, поговорили с хоккеистами в раздевалке после тренировки, призвав игроков полностью выложиться в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА. Красно-белые позже уступили в дерби со счетом 1:6.

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