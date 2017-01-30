Карлссон: Я счастлив в «Барысе»

«Здесь хорошая арена, отличный современный город, дружный коллектив, и я решил воспользоваться шансом, чтобы помочь команде пробиться в плей-офф, который они упустили в прошлом сезоне. Пока всё смотрится неплохо. Я здесь счастлив!



За “Йокеритом” немного слежу. У них сезон складывается не особо гладко, ребята борются за место в плей-офф. Уже посмотрел, что в субботу мои бывшие одноклубники обыграли “Югру” со счётом 6:5. Хороший результат. Желаю удачи и надеюсь, что у них всё получится», — цитирует игрока Sportbox.