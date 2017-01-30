Карлссон: Я счастлив в «Барысе»
Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон рассказал, почему хотел играть именно в этой команде.
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«Здесь хорошая арена, отличный современный город, дружный коллектив, и я решил воспользоваться шансом, чтобы помочь команде пробиться в
За “Йокеритом” немного слежу. У них сезон складывается не особо гладко, ребята борются за место в
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