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30 января 2017, 12:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Карлссон: Я счастлив в «Барысе»

Вратарь «Барыса» Хенрик Карлссон рассказал, почему хотел играть именно в этой команде.

Вратарь Барыса Хенрик Карлссон рассказал почему хотел играть именно в этой команде. Увеличить
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«Здесь хорошая арена, отличный современный город, дружный коллектив, и я решил воспользоваться шансом, чтобы помочь команде пробиться в плей-офф, который они упустили в прошлом сезоне. Пока всё смотрится неплохо. Я здесь счастлив!

За “Йокеритом” немного слежу. У них сезон складывается не особо гладко, ребята борются за место в плей-офф. Уже посмотрел, что в субботу мои бывшие одноклубники обыграли “Югру” со счётом 6:5. Хороший результат. Желаю удачи и надеюсь, что у них всё получится», — цитирует игрока Sportbox.

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