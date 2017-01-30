Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛ

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Кархунен на прошедшей неделе провел две игры, в которых его команда победила, а он не пропустил ни одной шайбы. Хиетанен в трех играх прошлой недели набрал четыре очка (два гола + две результативные передачи).

Мозякин в четырех встречах своей команды набрал шесть (5+1) очков. Ураков, признанный лучшим новичком недели, в трех матчах отдал две результативные передачи.