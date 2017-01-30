Кархунен, Хиетанен, Мозякин и Ураков признаны лучшими игроками недели КХЛ
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вратарь пекинского «Куньлуня» Томи Кархунен, защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен, нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин и форвард нижегородского «Торпедо» Кирилл Ураков признаны лучшими игроками недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба лиги.
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Кархунен на прошедшей неделе провел две игры, в которых его команда победила, а он не пропустил ни одной шайбы. Хиетанен в трех играх прошлой недели набрал четыре очка (два гола + две результативные передачи).
Мозякин в четырех встречах своей команды набрал шесть (5+1) очков. Ураков, признанный лучшим новичком недели, в трех матчах отдал две результативные передачи.
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