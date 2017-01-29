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29 января 2017, 23:05 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Боченски: С нетерпением жду начала плей-офф

Капитан «Барыса» Брэндон Боченски после поражения от минского «Динамо» (2:1) в матче регулярно чемпионата КХЛ поздравил соперника с победой и рассказал о дружбе знаменитого первого звена астанинской команды вне ледовой площадки.

Капитан <span class=error>Барыса</span> Брэндон <span class=error>Боченски</span> после поражения от минского Динамо (2:1) в матче регулярно чемпионата <span class=error>КХЛ</span> поздравил соперника с победой и рассказал о дружбе знаменитого первого звена <span class=error>астанинской</span> команды вне ледовой площадки. Увеличить
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 — Это была равная встреча: и у соперника, и у нас было достаточно шансов, но мы не смогли использовать свои моменты. Что ж, могу только поздравить соперника с победой.

 — «Барыс» нанес 25 бросков по воротам «Динамо», но сломить вратаря хозяев площадки оказалось непростой задачей?
— На самом деле, не так важно, сколько команда совершила бросков. Главное — нам не удалось реализовать наши голевые моменты.

 — В чем видите причину?
— Не знаю, чем объяснить подобную ситуацию. Возможно, просто не хватило немного везения. Такое случается.

 — Это ваш седьмой сезон в «Барысе». Как он складывается для вас?
— На мой взгляд, неплохо. Команда занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции, и я этим доволен. До конца чемпионата остается всего 6 игр, которые мы проведем на домашней площадке, а там уже и плей-офф. Жду с нетерпением его начала.

 — Ваше звено с Боченски — Доус — Бойд на площадке творит чудеса. Вне льда вы также дружны?
— Мы дружим на протяжении семи лет, и конечно, у нас отличные взаимоотношения не только на площадке, но и вне её. Именно поэтому наша тройка так хорошо взаимодействует друг с другом во время игры.

 — О чем вы думаете прямо сейчас?
— Мы с командой на выезде уже целую неделю, поэтому прямо сейчас я думаю о том, как бы поскорее добраться домой и увидеть свою семью.

28.01.2017 17:00 Зрители 15086 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 2:1 Барыс
(1:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Эдуард Занковец
Вратари
Бен Скривенс Хенрик Карлссон 58:47
1-й период
Брэндон Боченски 08:09
10:24 Александр Павлович (А. Матерухин, Анд. Степанов)
2-й период
Кевин Даллмэн 21:56
25:48
30:08 Роман Граборенко
33:50 Никита Мицкевич (Анд. Степанов, Е. Ковыршин)
36:52 Евгений Ковыршин
Брендан Шиннимин 36:52
38:11 Евгений Лисовец
Брэндон Боченски (Н. Доус, К. Даллмэн) 38:54
3-й период
Роман Старченко 47:09
52:27 Андрей Степанов
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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