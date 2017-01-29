Боченски: С нетерпением жду начала плей-офф

— Это была равная встреча: и у соперника, и у нас было достаточно шансов, но мы не смогли использовать свои моменты. Что ж, могу только поздравить соперника с победой.



— «Барыс» нанес 25 бросков по воротам «Динамо», но сломить вратаря хозяев площадки оказалось непростой задачей?

— На самом деле, не так важно, сколько команда совершила бросков. Главное — нам не удалось реализовать наши голевые моменты.



— В чем видите причину?

— Не знаю, чем объяснить подобную ситуацию. Возможно, просто не хватило немного везения. Такое случается.



— Это ваш седьмой сезон в «Барысе». Как он складывается для вас?

— На мой взгляд, неплохо. Команда занимает пятую строчку в таблице Восточной конференции, и я этим доволен. До конца чемпионата остается всего 6 игр, которые мы проведем на домашней площадке, а там уже и плей-офф. Жду с нетерпением его начала.



— Ваше звено с Боченски — Доус — Бойд на площадке творит чудеса. Вне льда вы также дружны?

— Мы дружим на протяжении семи лет, и конечно, у нас отличные взаимоотношения не только на площадке, но и вне её. Именно поэтому наша тройка так хорошо взаимодействует друг с другом во время игры.



— О чем вы думаете прямо сейчас?

— Мы с командой на выезде уже целую неделю, поэтому прямо сейчас я думаю о том, как бы поскорее добраться домой и увидеть свою семью.