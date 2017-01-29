«Северсталь» переиграла «Салават Юлаев» в овертайме
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» на своем льду в овертайме переиграла уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Череповце, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Решающую шайбу на 65-й минуте забросил Войтех Полак, а в основное время у хозяев отличились Максим Трунев (32) и Павел Чернов (37). У гостей шайбы забросили Линус Умарк (6) и Дмитрий Макаров (44).
«Салават Юлаев» потерпел седьмое поражение подряд.
В следующем матче регулярного чемпионата «Северсталь» 1 февраля сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Салават Юлаев» в тот же день примет в Уфе
|29.01.2017 17:00
|Зрители 2970
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|3:2 ОТ
|Салават Юлаев
|(0:1, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Игорь Захаркин
Вратари
|Якуб Коварж
|Андрей Гаврилов
|1-й период
|00:31
|Дмитрий Кагарлицкий
|04:15
|Алексей Угаров
|Линус Умарк (С. Леписто, А. Логинов)
|05:59
|Степан Хрипунов
|10:08
|Денис Паршин
|16:22
|2-й период
|Константин Корнеев
|26:48
|31:01
|Адам Мазур
|Александр Нестеров
|31:01
|Александр Нестеров
|31:01
|31:14
|Максим Трунев (Д. Ежов)
|Игорь Григоренко
|35:35
|36:53
|Павел Чернов (А. Мазур, Д. Кагарлицкий)
|38:17
|3-й период
|41:45
|Денис Ежов
|Дмитрий I Макаров (Д. Паршин, Д. Куляш)
|43:13
|46:52
|Клэй Уилсон
|56:07
|Николай Стасенко
|Овертайм
|64:24
|Войтех Полак (Д. Вовченко)
Статистика
|12
|Штрафное время
|14
|6
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Даниел Конц (Словакия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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