Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28591744/
29 января 2017, 21:10 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Северсталь» переиграла «Салават Юлаев» в овертайме

МОСКВА, 29 янв — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» на своем льду в овертайме переиграла уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Череповце, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Решающую шайбу на 65-й минуте забросил Войтех Полак, а в основное время у хозяев отличились Максим Трунев (32) и Павел Чернов (37). У гостей шайбы забросили Линус Умарк (6) и Дмитрий Макаров (44).

«Салават Юлаев» потерпел седьмое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Северсталь» 1 февраля сыграет в Магнитогорске с местным «Металлургом», а «Салават Юлаев» в тот же день примет в Уфе санкт-петербургский СКА.

29.01.2017 17:00 Зрители 2970 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 3:2 ОТ Салават Юлаев
(0:1, 2:0, 0:1)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Игорь Захаркин
Вратари
Якуб Коварж Андрей Гаврилов
1-й период
00:31 Дмитрий Кагарлицкий
04:15 Алексей Угаров
Линус Умарк (С. Леписто, А. Логинов) 05:59
Степан Хрипунов 10:08
Денис Паршин 16:22
2-й период
Константин Корнеев 26:48
31:01 Адам Мазур
Александр Нестеров 31:01
Александр Нестеров 31:01
31:14 Максим Трунев (Д. Ежов)
Игорь Григоренко 35:35
36:53 Павел Чернов (А. Мазур, Д. Кагарлицкий)
38:17
3-й период
41:45 Денис Ежов
Дмитрий I Макаров (Д. Паршин, Д. Куляш) 43:13
46:52 Клэй Уилсон
56:07 Николай Стасенко
Овертайм
64:24 Войтех Полак (Д. Вовченко)
Статистика
12 Штрафное время 14
6 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Даниел Конц (Словакия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
Новости Матчи Состав Статистика
Салават Юлаев
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 3 новости  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя