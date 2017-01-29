«Северсталь» переиграла «Салават Юлаев» в овертайме

Встреча, прошедшая в воскресенье в Череповце, завершилась в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0). Решающую шайбу на 65-й минуте забросил Войтех Полак, а в основное время у хозяев отличились Максим Трунев (32) и Павел Чернов (37). У гостей шайбы забросили Линус Умарк (6) и Дмитрий Макаров (44).

«Салават Юлаев» потерпел седьмое поражение подряд.