ЦСКА в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) в пользу армейцев. В основное время хозяева повели благодаря шайбе Джеффа Плэтта (27-я минута), но «Магнитка» сравняла счет усилиями Сергея Мозякина (31-я), а затем дважды выходила вперед после голов Оскара Осалы (33-я) и все того же Мозякина (49-я). Перевести игру в овертайм ЦСКА помогли шайбы Стефана Да Косты (42-я) и Плэтта (60-я), а победу армейцам принес Ян Муршак (64-я).

Всю неделю «Магнитка» провела в московском регионе, отыграв по очереди с подольским «Витязем» (2:3) и столичным «Динамо» (2:1). Третий матч уральский клуб начал привычно, первым пропустив шайбу. Отличился Плэтт, причем во второй игре подряд не самую оправданную шайбу пропустил Василий Кошечкин. Однако решающим моментом матча, казалось, стал не этот гол, а удаление Игоря Ожиганова за атаку сзади молодого Илью Берестенникова.

«Металлург» дважды реализовал 5-минутное большинство и перевернул ход игры. Хозяевам пришлось отыгрываться вплоть до последней минуты периода, когда уже в положении «шесть на пять» снова забил Плэтт, переведший игру в овертайм. В дополнительное время, богатое на опасные моменты, более удачливыми оказались хозяева.

Интересно, что и Плэтт, и Мозякин оформили свои вторые дубли подряд. При этом Мозякину осталось всего одно очко до повторения рекорда по результативности за один сезон, принадлежащего Александру Радулову. Также «Металлургу» остается всего одно очко, чтобы гарантировать себе победу по итогам «регулярки» в Восточной конференции.

ЦСКА, одержавший четвертую победу подряд, следующий матч проведет 1 февраля в гостях с челябинским «Трактором». «Металлург» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».