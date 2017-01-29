ЦСКА в овертайме одолел магнитогорский «Металлург»
МОСКВА, 29 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА в овертайме одержали волевую победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в столичном ледовом дворце ЦСКА, завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0) в пользу армейцев. В основное время хозяева повели благодаря шайбе Джеффа Плэтта (27-я минута), но «Магнитка» сравняла счет усилиями Сергея Мозякина (31-я), а затем дважды выходила вперед после голов Оскара Осалы (33-я) и все того же Мозякина (49-я). Перевести игру в овертайм ЦСКА помогли шайбы Стефана Да Косты (42-я) и Плэтта (60-я), а победу армейцам принес Ян Муршак (64-я).
Всю неделю «Магнитка» провела в московском регионе, отыграв по очереди с подольским «Витязем» (2:3) и столичным «Динамо» (2:1). Третий матч уральский клуб начал привычно, первым пропустив шайбу. Отличился Плэтт, причем во второй игре подряд не самую оправданную шайбу пропустил Василий Кошечкин. Однако решающим моментом матча, казалось, стал не этот гол, а удаление Игоря Ожиганова за атаку сзади молодого Илью Берестенникова.
«Металлург» дважды реализовал 5-минутное большинство и перевернул ход игры. Хозяевам пришлось отыгрываться вплоть до последней минуты периода, когда уже в положении «шесть на пять» снова забил Плэтт, переведший игру в овертайм. В дополнительное время, богатое на опасные моменты, более удачливыми оказались хозяева.
Интересно, что и Плэтт, и Мозякин оформили свои вторые дубли подряд. При этом Мозякину осталось всего одно очко до повторения рекорда по результативности за один сезон, принадлежащего Александру Радулову. Также «Металлургу» остается всего одно очко, чтобы гарантировать себе победу по итогам «регулярки» в Восточной конференции.
ЦСКА, одержавший четвертую победу подряд, следующий матч проведет 1 февраля в гостях с челябинским «Трактором». «Металлург» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
|29.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец ЦСКА
|ЦСКА
|4:3 ОТ
|Металлург Мг
|(0:0, 1:2, 2:1)
|Дмитрий Квартальнов
|Илья Воробьев
|Илья Сорокин 58:14 (И.И. Сорокин 59:25)
|Василий Кошечкин 30:13 (И. Самсонов 30:13-30:21, В. Кошечкин 30:21)
|1-й период
|02:22
|Артем Чмыхов
|02:22
|Богдан Киселевич
|Денис Казионов
|02:22
|Денис Платонов
|02:22
|06:47
|Игорь Ожиганов
|12:39
|Грег Скотт
|Алексей Береглазов
|19:37
|2-й период
|Ярослав Хабаров
|22:28
|26:02
|Джефф Плэтт (Г. Скотт, А. Светлаков)
|27:29
|Игорь Ожиганов
|27:29
|Игорь Ожиганов
|30:13
|Кирилл Петров
|Сергей Мозякин (Ян Коварж, К. Ли)
|30:21
|Оскар Осала (А. Семин)
|32:18
|Денис Казионов
|33:04
|Данис Зарипов
|39:35
|3-й период
|Виктор Антипин
|40:56
|41:05
|Стефан Да Коста (А. Блажиевский)
|44:16
|Джефф Плэтт
|Томаш Филиппи
|44:16
|47:30
|Богдан Киселевич
|Сергей Мозякин (Ян Коварж)
|48:48
|59:25
|Джефф Плэтт (Д. Денисов, С. Да Коста)
|Овертайм
|63:55
|Ян Муршак (К. Петров)
|39
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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