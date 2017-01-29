СКА дома обыграл «Трактор»

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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась победой армейцев со счетом 5:3 (2:0, 1:0, 2:3). В составе СКА заброшенными шайбами отметились оправившийся от повреждения Вадим Шипачев (15-я минута), Никита Гусев (17-я), дважды Николай Прохоркин (40-я, 41-я) и Евгений Кетов (43-я). У гостей отметились Иржи Новотны (48-я), Кирилл Кольцов (54-я) и Артем Пеньковский (56-я).

СКА со 127 очками после 55 матчей единолично лидирует в чемпионате КХЛ. «Трактор», в активе которого 87 очков после 56 игр, располагается на четвертой строчке в Восточной конференции.

Следующий матч СКА проведет 1 февраля в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Трактор» в этот же день дома сыграет с московским ЦСКА.