Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28591575/
29 января 2017, 21:12 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

СКА дома обыграл «Трактор»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА победили челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты петербургского <span class=error>СКА</span> победили челябинский Трактор в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге в «Ледовом», завершилась победой армейцев со счетом 5:3 (2:0, 1:0, 2:3). В составе СКА заброшенными шайбами отметились оправившийся от повреждения Вадим Шипачев (15-я минута), Никита Гусев (17-я), дважды Николай Прохоркин (40-я, 41-я) и Евгений Кетов (43-я). У гостей отметились Иржи Новотны (48-я), Кирилл Кольцов (54-я) и Артем Пеньковский (56-я).

СКА со 127 очками после 55 матчей единолично лидирует в чемпионате КХЛ. «Трактор», в активе которого 87 очков после 56 игр, располагается на четвертой строчке в Восточной конференции.

Следующий матч СКА проведет 1 февраля в гостях с уфимским «Салаватом Юлаевым». «Трактор» в этот же день дома сыграет с московским ЦСКА.

29.01.2017 17:00 Зрители 12308 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
СКА 5:3 Трактор
(2:0, 1:0, 2:3)
Главные тренеры
Олег Знарок Анвар Гатиятулин
Вратари
Игорь Шестеркин Василий Демченко
1-й период
Владимир Денисов 05:28
10:27 Дмитрий Юдин
Дерек Рой 13:00
14:14 Вадим Шипачев (Ант. Белов, Н. Гусев)
Владимир Денисов 15:41
16:11 Никита Гусев (Е. Дадонов, Ант. Белов)
2-й период
Александр Шаров 26:10
32:33 Вячеслав Войнов
32:33 Вячеслав Войнов
Алексей Петров 32:33
Алексей Петров 32:33
35:28 Дмитрий Юдин
39:37 Николай Прохоркин (С. Широков, Е. Рыков)
3-й период
40:14 Николай Прохоркин (И. Ковальчук, А. Барабанов)
42:18 Евгений Кетов (В. Войнов, И. Каблуков)
Иржи Новотны (Д. Губарев, Кир. Кольцов) 47:58
52:09 Дмитрий Юдин
Кирилл Кольцов (М. Якуценя, И. Новотны) 53:33
Артем Пеньковский (Кир. Кольцов, А.П. Шаров) 55:42
Статистика
10 Штрафное время 12
4 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 6 новостей  Все новости
24 января

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя