Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Локомотива» до «Ак Барса»
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.
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Регулярный чемпионат КХЛ близится к своему завершению. В самом разгаре борьба за последние путёвки в
Москва
Тольятти
Нижнекамск
Сочи
Хабаровск
Владивосток
Минск
Пекин
Казань
Ярославль
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