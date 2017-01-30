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30 января 2017, 1:43 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Локомотива» до «Ак Барса»

Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи очередной игровой недели сезона-2016/17 КХЛ.

Фото: instagram.com/maksimovaliya Увеличить
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Регулярный чемпионат КХЛ близится к своему завершению. В самом разгаре борьба за последние путёвки в плей-офф и итоговые места в восьмёрках конференций. Страсти на льду кипят, а на трибунах по-прежнему достаточно представительниц прекрасного пола.

Москва


Тольятти


Нижнекамск


Сочи


Хабаровск


Владивосток


Минск


Пекин


Казань


Ярославль
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