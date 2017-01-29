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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28590470/
29 января 2017, 16:33 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Стали известны составы ЦСКА и «Магнитки» на очный матч КХЛ

Главные тренеры московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» определились с составами команд на очный матч регулярного чемпионата КХЛ.

Главные тренеры московского ЦСКА и магнитогорского Металлурга определились с составами команд на очный матч регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Киселевич — Кутузов, Петров — Да Коста — Попов;
Денисов — Ожиганов, Скотт — Муршак — Плэтт;
Науменков — Блажиевский, Мамин — Светлаков — Ничушкин;
Чмыхов, Кугрышев — Основин — Жарков, Ворошило.

«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Антипин — Бирюков, Зарипов — Коварж — Мозякин;
 Ли — Береглазов, Филиппи — Осала — Сёмин;
Хабаров — Терещенко, Косов — Тимкин — Берестенников;
Дронов, Денис Казионов — Дмитрий Казионов — Платонов, Железков.

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