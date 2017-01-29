Тренер нижегородского ХК «Торпедо» Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча за неспортивное поведение

Согласно информации, данное решение было принято 27 января во время игры «Торпедо» — СКА. Скудра был диквалифицирован за неспортивное поведение. Также он должен будет заплатить штраф. До конца матча, а также на три последующих игры Скудра был дисквалифицирован. Поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 минут) стал для Скудры повторным в нынешнем чемпионате, на него также накладывается обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.