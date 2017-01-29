Бен Скривенс — лучший игрок минского «Динамо» в матче с «Барысом»
Лучшим игроком минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (2:1) признан голкипер Бен Скривенс.
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Вратарь набрал 58% голосов в опросе, проведенном на hcdinamo.by. Второе и третье места достались Никите Мицкевичу и Александру Павловичу, отмечает официальный сайт «зубров».
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