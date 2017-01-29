«Салават» прервёт серию поражений, СКА не отдаст лидерство ЦСКА

«Северсталь» — «Салават Юлаев»

Ещё недавно казавшийся успешным для «Салавата» регулярный чемпионат грозится обернуться довольно нервной концовкой. Команда потерпела шесть поражений подряд и заметно скатилась в турнирной таблице, а о её кризисе говорит едва ли не каждый.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 23, 29.01.2017, 17:00 -:- Северсталь Салават Юлаев

Так, например, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что проблемы у клуба из столицы Башкортостана не игрового характера. Но плей-офф уже близко, а значит, самое время эти проблемы преодолевать. Матч с далеко не самой мотивированной «Северсталью» — отличный шанс для этого. Череповецкая команда растеряла шансы на попадание в плей-офф, но эта игра пройдёт на её домашней площадке, и она наверняка постарается порадовать своих болельщиков. Но мотивация на победу у «Салавата» серьёзнее.



Наш прогноз: уфимцы прервут серию из поражений и обыграют хозяев.





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 23, 29.01.2017, 17:00 -:- ЦСКА Металлург Мг

ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск)

Центральная встреча воскресного игрового дня пройдёт в Москве, на Ленинградском проспекте, где между собой сойдутся ЦСКА и «Магнитка». Гости уже решили свою задачу на «регулярку» — они безоговорочно первые на Востоке и теперь спокойно готовятся к кубковым баталиям. Об этом прежде всего свидетельствуют слова вице-президента клуба Геннадия Величкина, который после проигранного матча с «Витязем» сказал, что сейчас команда решает свои задачи. В свою очередь, ЦСКА, по словам главного менеджера по селекции Сергея Фёдорова, постарается достойно завершить регулярный чемпионат. «Достойно» в понимании «армейцев» — на первом месте, тем более что отставание от СКА сократилось до одного очка. Фаворита в этой игре назвать крайне непросто, но матч получится крайне интересным и захватывающим.



Наш прогноз: ЦСКА в упорной борьбе одержит победу.





Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 23, 29.01.2017, 17:00 -:- СКА Трактор