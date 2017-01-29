«Салават» прервёт серию поражений, СКА не отдаст лидерство ЦСКА
«Салават Юлаев» одержит долгожданную победу, а ЦСКА и СКА заочно посоревнуются между собой, но первую строчку сохранят питерцы.
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Видимо, что-то случилось...
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«Северсталь» — «Салават Юлаев»
Ещё недавно казавшийся успешным для «Салавата» регулярный чемпионат грозится обернуться довольно нервной концовкой. Команда потерпела шесть поражений подряд и заметно скатилась в турнирной таблице, а о её кризисе говорит едва ли не каждый.
Так, например, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что проблемы у клуба из столицы Башкортостана не игрового характера. Но
Наш прогноз: уфимцы прервут серию из поражений и обыграют хозяев.
ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск)
Центральная встреча воскресного игрового дня пройдёт в Москве, на Ленинградском проспекте, где между собой сойдутся ЦСКА и «Магнитка». Гости уже решили свою задачу на «регулярку» — они безоговорочно первые на Востоке и теперь спокойно готовятся к кубковым баталиям. Об этом прежде всего свидетельствуют слова
Наш прогноз: ЦСКА в упорной борьбе одержит победу.
СКА — «Трактор»
Одновременно с московским стартует матч в
Наш прогноз: СКА победит и сохранит за собой первую строчку в таблице.
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