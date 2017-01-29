Занковец о поражении «Динамо»: Играли хорошо, но забили на один гол меньше
Главный тренер ХК «Барыс» Эдуард Занковец прокомментировал гостевое поражение своей команды от минского «Динамо», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.
— Мои поздравления минскому «Динамо» с победой! Думаю, сегодня был хороший матч. Мы играли, с моей точки зрения, хорошо. Было и движение, и нацеленность на результат. К сожалению, мы забили на один гол меньше, чем соперник. «Динамо» воспользовалось своими моментами, а мы немного меньше ими воспользовались. Матч был действительно хорошим, думаю, зрителям, в первую очередь тем, кто пришел на арену, эта игра понравилась.
— Как вам работается? И испытываете ли особые чувства при игре на «Минск-Арене» или это уже просто точка на хоккейной карте?
— Работается хорошо. Конечно, играть в Минске при такой поддержке приятно. Жаль, что так поддерживали не нас.
— Совсем скоро ответный матч. Как вы думаете, это будет другая игра?
— Перед ответным матчем у нас еще две встречи. Мы предпочитаем концентрироваться только на следующем матче.
Напомним, «Барыс» потерпел поражение от минского «Динамо» со счетом 1:2 и прервал четырехматчевую победную серию.
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