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28 января 2017, 21:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Главный тренер «Торпедо» Скудра дисквалифицирован на четыре матча КХЛ

МОСКВА, 28 янв — Р-Спорт. Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча Континентальной хоккейной лиги за оскорбление судей в игре с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте лиги.

В пятницу «Торпедо» дома победило СКА со счетом 4:2. Скудра был удален до конца игры перед началом второго периода за оскорбление судьи.

Также форвард омского «Авангарда» Николай Лемтюгов дисквалифицирован на два матча за драку во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком». Его противник по драке Никита Квартальнов дисквалифицирован на одну игру.

Торпедо НН
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