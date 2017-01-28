Главный тренер «Торпедо» Скудра дисквалифицирован на четыре матча КХЛ
МОСКВА, 28 янв —
Р-Спорт. Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча Континентальной хоккейной лиги за оскорбление судей в игре с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте лиги.
В пятницу «Торпедо» дома победило СКА со счетом 4:2. Скудра был удален до конца игры перед началом второго периода за оскорбление судьи.
Также форвард омского «Авангарда» Николай Лемтюгов дисквалифицирован на два матча за драку во встрече с нижнекамским «Нефтехимиком». Его противник по драке Никита Квартальнов дисквалифицирован на одну игру.
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