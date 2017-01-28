Индрашис в овертайме принес рижскому «Динамо» победу над «Автомобилистом»

Встреча, прошедшая в субботу в Риге, завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:0, 1:2, 1:0) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Марис Бичевскис (10-я минута), Эдгарс Кулда (15), Филипп Толузаков (45) и Микс Индрашис (64). У гостей отличились Михал Чайковски (15), Рок Тичар (52) и Петр Коукал (60).

В следующем матче рижское «Динамо» 1 февраля сыграет на выезде с ханты-мансийкой «Югрой», в этот же день «Автомобилист» примет минское «Динамо».