Минское «Динамо» прервало победную серию «Барыса»
Минское «Динамо» на домашней арене одержало победу над «Барысом» — встреча завершилась со счётом 2:1.
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Команда Эдуарда Занковца прервала победную серию, длившуюся четыре матча.
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Павлович и Никита Мицкевич. Единственный гол «Барыса» на счету Брэндона Боченски.
Главные тренеры
|Крэйг Вудкрофт
|Эдуард Занковец
Вратари
|Бен Скривенс
|Хенрик Карлссон 58:47
|1-й период
|Брэндон Боченски
|08:09
|10:24
|Александр Павлович (А. Матерухин, Анд. Степанов)
|2-й период
|Кевин Даллмэн
|21:56
|25:48
|30:08
|Роман Граборенко
|33:50
|Никита Мицкевич (Анд. Степанов, Е. Ковыршин)
|36:52
|Евгений Ковыршин
|Брендан Шиннимин
|36:52
|38:11
|Евгений Лисовец
|Брэндон Боченски (Н. Доус, К. Даллмэн)
|38:54
|3-й период
|Роман Старченко
|47:09
|52:27
|Андрей Степанов
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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