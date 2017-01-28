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28 января 2017, 20:06 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Минское «Динамо» прервало победную серию «Барыса»

Минское «Динамо» на домашней арене одержало победу над «Барысом» — встреча завершилась со счётом 2:1.

Минское Динамо на домашней арене одержало победу над Барысом — встреча завершилась со счётом 2:1. Увеличить
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Команда Эдуарда Занковца прервала победную серию, длившуюся четыре матча.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Павлович и Никита Мицкевич. Единственный гол «Барыса» на счету Брэндона Боченски.

28.01.2017 17:00 Зрители 15086 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 2:1 Барыс
(1:0, 1:1, 0:0)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Эдуард Занковец
Вратари
Бен Скривенс Хенрик Карлссон 58:47
1-й период
Брэндон Боченски 08:09
10:24 Александр Павлович (А. Матерухин, Анд. Степанов)
2-й период
Кевин Даллмэн 21:56
25:48
30:08 Роман Граборенко
33:50 Никита Мицкевич (Анд. Степанов, Е. Ковыршин)
36:52 Евгений Ковыршин
Брендан Шиннимин 36:52
38:11 Евгений Лисовец
Брэндон Боченски (Н. Доус, К. Даллмэн) 38:54
3-й период
Роман Старченко 47:09
52:27 Андрей Степанов
Статистика
8 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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