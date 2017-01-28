Медведев: Уверен, в КХЛ появится еще один китайский клуб
Александр Медведев — о КХЛ.
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Бывший президент КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев поделился с журналистами впечатлениями от нового формата Матча звезд, рассказал о возможностях расширения лиги на Восток и отметил, что вопрос о том, продлят ли Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук контракты с петербургским клубом решится после окончания сезона.
— Бывший игрок «Филадельфии» Джо Уотсон рассказал, что команда ветеранов «Флайерз» проведет три матча в России в феврале. Расскажите об этом подробнее.
— Планируются два матча в Москве и один в Петербурге. В нем примет участие команда «Газпром-Экспорт», у которой уже есть опыт встреч с ветеранами НХЛ. Думаю, игра пройдет в Ледовом. У нас давние контакты, хоккейная дипломатия работает очень успешно. В том числе это касается нового президента США, который тоже в свое время приложил руку к спасению катка в
— Джо Уотсон сказал, что на матч приехать может сам Владимир Путин…
— Было бы неплохо. В каком качестве — надо подумать.
— Вам понравился новый формат Матча звезд КХЛ?
— Рад что был выбран такой формат. Мы долго спорили — три на три или четыре на четыре, но решили остановиться на втором варианте, ведь у нас площадки побольше, да и в этом случае в матче примет участие больше число игроков. Все остались довольны, но главное, что спортивная составляющая была гораздо выше, чем в последних матчах звезд. Интерес стал падать, и было жалко защитников с вратарями, которым было нечего делать. А сейчас получился жесткий соревновательный хоккей.
— Регулярный чемпионат подходит к концу. Главным открытием его стал «Куньлунь», который, судя по всему, выйдет в
— Это лишний раз доказывает, что бюджет не так важен, ведь у «Куньлуня» он один из самых маленьких в КХЛ. Юрзинов собрал амбициозную команду, где игроки разных национальностей доказывают, что за один год можно построить команду, которая будет успешно играть. Думаю они и в
— Существуют новые варианты по расширению КХЛ? Может быть, продолжится движение на восток?
— Я уверен, что придет время и в КХЛ появится еще один китайский клуб. Может появиться и корейский. Есть идея с тихоокеанским дивизионом, где будут играть и наши команды, и зарубежные. Мне это кажется интересным, потому что китайцы не привыкли к хоккею, но
— История с приглашением шведской команды в КХЛ заглохла?
— Была одна реальная возможность вступления шведской команды в КХЛ — это АИК, когда акционеры проголосовали за вхождение в нашу лигу. Идея создать новый шведский клуб мне не очень симпатична.
— Петербургское «Динамо» может войти в КХЛ?
— В Петербурге выстроена система подготовки хоккеистов, которая включает в себя
— В первые 4 месяца «регулярки» СКА потерпел 6 поражений. За последний месяц тоже проиграно 6 матчей. Это подготовка в
— Спады планировать опасно и не нужно. Но в игре любой команды бывает период, когда
— В декабре вы говорили, что для СКА приоритетным направлением является продление контракта с Шипачевым, Дадоновым и Ковальчуком. Есть ли прогресс в достижении соглашений?
— Команда полностью сконцентрирована на подготовке к плей- офф. Мы вернемся к этому вопросу по окончании сезона.
— Вчера СКА оказался в непростой кадровой ситуации —
— Не отпустить его было бы неблагородно с нашей стороны. Павел вошел в число ста лучших хоккеистов в истории НХЛ, он выдающийся игрок. Очень рад и тому, что в этом списке присутствуют еще трое наших хоккеистов. Думаю приезду Дацюка на церемонию рады поклонники НХЛ, которые болели за Павла долгие годы.
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