Медведев: Уверен, в КХЛ появится еще один китайский клуб

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бывший президент КХЛ и член совета директоров СКА Александр Медведев поделился с журналистами впечатлениями от нового формата Матча звезд, рассказал о возможностях расширения лиги на Восток и отметил, что вопрос о том, продлят ли Вадим Шипачев, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук контракты с петербургским клубом решится после окончания сезона.

— Бывший игрок «Филадельфии» Джо Уотсон рассказал, что команда ветеранов «Флайерз» проведет три матча в России в феврале. Расскажите об этом подробнее.

— Планируются два матча в Москве и один в Петербурге. В нем примет участие команда «Газпром-Экспорт», у которой уже есть опыт встреч с ветеранами НХЛ. Думаю, игра пройдет в Ледовом. У нас давние контакты, хоккейная дипломатия работает очень успешно. В том числе это касается нового президента США, который тоже в свое время приложил руку к спасению катка в Нью-Йорке. Есть даже знаменитая фотография, где Трамп сидит на заливочной машине. Думаю, что наши хоккейные контакты в дальнейшем будут использоваться для улучшения отношений в экономике и политике.

— Джо Уотсон сказал, что на матч приехать может сам Владимир Путин…

— Было бы неплохо. В каком качестве — надо подумать.

— Вам понравился новый формат Матча звезд КХЛ?

— Рад что был выбран такой формат. Мы долго спорили — три на три или четыре на четыре, но решили остановиться на втором варианте, ведь у нас площадки побольше, да и в этом случае в матче примет участие больше число игроков. Все остались довольны, но главное, что спортивная составляющая была гораздо выше, чем в последних матчах звезд. Интерес стал падать, и было жалко защитников с вратарями, которым было нечего делать. А сейчас получился жесткий соревновательный хоккей.

— Регулярный чемпионат подходит к концу. Главным открытием его стал «Куньлунь», который, судя по всему, выйдет в плей-офф. Согласны?

— Это лишний раз доказывает, что бюджет не так важен, ведь у «Куньлуня» он один из самых маленьких в КХЛ. Юрзинов собрал амбициозную команду, где игроки разных национальностей доказывают, что за один год можно построить команду, которая будет успешно играть. Думаю они и в плей-офф могут создать трудности соперникам.

— Существуют новые варианты по расширению КХЛ? Может быть, продолжится движение на восток?

— Я уверен, что придет время и в КХЛ появится еще один китайский клуб. Может появиться и корейский. Есть идея с тихоокеанским дивизионом, где будут играть и наши команды, и зарубежные. Мне это кажется интересным, потому что китайцы не привыкли к хоккею, но все-таки в Пекине зрителей приходит больше, чем в Шанхае. Если правильно работать с точки зрения маркетинга, то арены в Китае будут быстро заполняться.

— История с приглашением шведской команды в КХЛ заглохла?

— Была одна реальная возможность вступления шведской команды в КХЛ — это АИК, когда акционеры проголосовали за вхождение в нашу лигу. Идея создать новый шведский клуб мне не очень симпатична.

— Петербургское «Динамо» может войти в КХЛ?

— В Петербурге выстроена система подготовки хоккеистов, которая включает в себя детско-юношеские спортивные школы, три молодежные команды, две команды ВХЛ и партнерский клуб «Витязь». Несмотря на весь интерес и наличие инфраструктуры, «Динамо» в ближайшее время будет играть в Высшей лиге.

— В первые 4 месяца «регулярки» СКА потерпел 6 поражений. За последний месяц тоже проиграно 6 матчей. Это подготовка в плей-офф сказывается? Или, как говорил Игорь Захаркин, — это «запланированный спад».

— Спады планировать опасно и не нужно. Но в игре любой команды бывает период, когда что-то не складывается, мешают травмы. Осталось всего 6 матчей «регулярки», плей-офф начнется без перерыва, правда еще будет неделя на Евротур, за которую можно будет залечить повреждения. Нас ждет увлекательный Кубок Гагарина. До сих пор судьба всех путевок не решена — на «Западе» на два места в восьмерке претендуют четыре команды, на «Востоке» тоже.

— В декабре вы говорили, что для СКА приоритетным направлением является продление контракта с Шипачевым, Дадоновым и Ковальчуком. Есть ли прогресс в достижении соглашений?

— Команда полностью сконцентрирована на подготовке к плей- офф. Мы вернемся к этому вопросу по окончании сезона.

— Вчера СКА оказался в непростой кадровой ситуации — из-за травм центральных нападающих на этой позиции сыграл защитник Егор Яковлев. Не было ли в связи с этим сожаления, что отпустили Павла Дацюка в НХЛ?

— Не отпустить его было бы неблагородно с нашей стороны. Павел вошел в число ста лучших хоккеистов в истории НХЛ, он выдающийся игрок. Очень рад и тому, что в этом списке присутствуют еще трое наших хоккеистов. Думаю приезду Дацюка на церемонию рады поклонники НХЛ, которые болели за Павла долгие годы.