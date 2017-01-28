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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28584936/
28 января 2017, 16:43 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Н. Квартальнов угрожал семье Лемтюгова по ходу матча в Нижнекамске

Стали известны подробности конфликта нападающего «Авангарда» Николая Лемтюгова и форварда «Нефтехимика» Никиты Квартальнова по ходу встречи команд в Нижнекамске 27 января.

По словам источника, знакомого с ситуацией, первое столкновение произошло ещё на раскатке, когда Квартальнов бросил в Лемтюгова шайбой, за что получил в ответ удар клюшкой. Позже, уже по ходу игры, Квартальнов пообещал Лемтюгову разобраться с ним и его семьёй в Москве. Именно эти слова послужили причиной драки между хоккеистами в конце второго периода, победу в которой одержал Лемтюгов. Уже на скамейке штрафников Квартальнов продолжил угрожать форварду «Авангарда».

Источник сообщил, что главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов проинформирован о случившемся.

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