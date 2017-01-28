Ржига: Жаль, что «Слован» проиграл, матч получился хороший

«Мы проспали первый период, во втором были лучше хозяев, но не сумели забить. “Адмирал” сбавил свою агрессивность в атаке, но увеличил жёсткость в своей зоне, и у нас не получалось туда проходить. Жаль, что проиграли, матч был хороший, похожий на игру плей-офф», — сказал Ржига на пресс-конференции.



