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28 января 2017, 14:52 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ржига: Жаль, что «Слован» проиграл, матч получился хороший

Главный тренер «Слована» Милош Ржига поделился впечатлениями после поражения в матче с «Адмиралом» (1:2).

«Мы проспали первый период, во втором были лучше хозяев, но не сумели забить. “Адмирал” сбавил свою агрессивность в атаке, но увеличил жёсткость в своей зоне, и у нас не получалось туда проходить. Жаль, что проиграли, матч был хороший, похожий на игру плей-офф», — сказал Ржига на пресс-конференции.

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