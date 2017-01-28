Итоги сезона КХЛ. «Спартак»: очередное разочарование

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ЗАДАЧА

Летом все указывало на то, что команда будет не просто бороться за место в плей-офф, но и спокойно готовиться ко второму этапу, забронировав себе 5−6 место на Западе. Помню с каким воодушевлением Герман Титов приступил к работе. Рассказывал, как готовился к сезону в Северной Америке, изменил тактику и полностью проанализировал ошибки. Но уже на первом сборе, который Титов сделал беговым, травмы получили сразу 15 хоккеистов. И среди них не все получили серьезные повреждения. Просто некоторые понимали, что еще чуть-чуть и они сломаются. Тогда и начались проблемы.

ФИНАНСЫ

С финансированием у клуба проблем не было, все деньги платили вовремя. Завидная ситуация, и руководство могло бы почаще напоминать хоккеистам о том, что в такое время они полностью обеспечены. Проблемы были в другом. Например, ради мнимой экономии (там реально была небольшая разница в сумме), команду поселили в отель, от которого до стадиона в Парке легенд надо было добираться час. Или вдруг при заселении в гостиницу отменили ужины.

ТРЕНЕРЫ

Герман ТИТОВ

До 10 октября. 17 матчей, 8 побед, 8 поражений.

Был уволен доволен неожиданно, так как у команды дела были не так ужасны, как можно было бы предположить. Команда находилась на 11 месте, до восьмой позиции было 3 очка. Главного тренера можно было бы обвинить в излишней мягкости. Молодые хоккеисты при нем ничего не боялись.

Алексей ЯРУШКИН

Сейчас уже всем понятно, что назначение этого тренера стало ошибкой. У него не было ни авторитета, ни какого-то нового понимания хоккея. Он ничего не изменил в работе, а при нем стало гораздо хуже. Хоккеисты его никогда не воспринимали, да и сам он особо к ним не лез. Странно, что даже сейчас он остается руководить клубом, ведь человек провалил вообще все.

ЧУДО

Посещаемость «Спартака». Непонятно, как это делается, но на «Спартак» действительно ходят. Точнее, механизмы известны, только многие пытались применить их, а зритель не шел. У красно-белых собиралось много народу даже на встречи с командами, о существовании которых многие и не догадывались. К тому же во время игр проводились различные развлекательные акции. А тематический вечер, посвященный 70-летию клуба, стал настоящим праздником.

ОТКРЫТИЕ

Очень неплохо себя проявил себя Владислав Провольнев, защитник, которому всего 21 год. Он и в прошлом сезоне выступал за «Спартак», но ближе к концу регулярного чемпионата превратился в основного защитника, которому по плечу проводить и по 20 минут на льду. Да, он не безгрешен, но очень перспективен.

РАЗЧАРОВАНИЕ

Менеджмент «Спартака», кажется, провел свой худший сезон, и причины неудачи кроются в их работе. Это же надо так бездумно распорядиться деньгами. Ссылки на слабый состав вообще не стоит учитывать. У красно-белых отличный подбор игроков, даже лучше, чем, например, у «Трактора».

Если говорить о хоккеистах, то очень слабо провел сезон Сергей Шмелев, который в какой-то момент стал даже кандидатом в сборную. После того чемпионата не то, что о сборной можно забыть — как бы в КХЛ остаться.

Серьезно сдал и Вячеслав Лещенко, который немного снизил требования к себе и стал довольствоваться малым. Ему бы в тренеры какого-нибудь деспота, который бы требовал у игрока нормально работать каждый день.

ЛЕГИОНЕРЫ

Никто серьезней не ошибался в иностранцах, как менеджеры «Спартака». Более того, в конце прошлого года стал ясно, что в клубе не исправят, а усугубят ошибки. Речь, конечно, о защитнике Мэттью Гилрое. Все почему-то смотрят на его 30 передач, приглашают на матчи звезд, а «-17» остаются вне внимания. Но самое печальное, что он допускал самые важные ошибки в напряженных играх. Конечно. Гилрой мог бы стать полезней в определенных условиях (нашли же сочетания Кириллу Кольцову в Челябинске), но никто этим не занимался.

Вратарь Маркус Свенссон оказался не сильней российских голкиперов. От иностранца требуется другое, а у шведа всего восемь побед к 26 января.

Оштрафовать можно и тех, кто настоял на соглашениях с защитником Марксуом Хегстремом и нападающим Тимом Стэплтоном. К Райану Стоа и Лукашу Радилу вопросов меньше. Жаль только, что обоих не вписали в систему. Да и не было никакой системы.

СКАНДАЛ

Встреча фанатов с игроками, которая случилась совсем недавно. Это очень позорная страница в истории клуба, которая невозможна ни в серьезной лиге, ни в серьезном коллективе. У болельщиков есть одна неплохая мера показать свое разочарование — не приходить на матчи. Но они идут — значит согласны. Встряска не принесла никакого морального эффекта, а затем клуб еще и оштрафовали на 600 тысяч рублей за нарушение правил со стороны этого же самого фанатья.

ЦИТАТЫ

— Еще ничего не потеряно и у нас есть шанс попасть в плей-офф, — это фразу спартаковские хоккеисты повторяли весь чемпионат до 24 января. Практически после каждой игры. Можно было бы эту цитату нанести на игровые майки.

— Пытались приподнять команду тайм-аутом, но лавочка была мертвая, — Алексей Ярушкин сказал это 1 декабря после какого-то поражения. На самом деле, для него это характерная цитата. Команда его просто не слушалась.

— Думаю, «Спартак» будет в первой восьмерке, — генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов 14 ноября.

— «Спартак» был на правильном пути. Мы могли попасть в плей-офф, — бывший тренер Герман Титов после отставки.

ЗАБАВНАЯ ЦИФРА