Итоги сезона КХЛ. «Спартак»: очередное разочарование
Красно-белые не попали в плей-офф, а единственным достижением клуба стала неплохая посещаемость. Но приглашение фанатов в раздевалку и ошибки с выбором тренеров перечеркнули все.
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Видимо, что-то случилось...
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ЗАДАЧА
Летом все указывало на то, что команда будет не просто бороться за место в
ФИНАНСЫ
С финансированием у клуба проблем не было, все деньги платили вовремя. Завидная ситуация, и руководство могло бы почаще напоминать хоккеистам о том, что в такое время они полностью обеспечены. Проблемы были в другом. Например, ради мнимой экономии (там реально была небольшая разница в сумме), команду поселили в отель, от которого до стадиона в Парке легенд надо было добираться час. Или вдруг при заселении в гостиницу отменили ужины.
ТРЕНЕРЫ
Герман ТИТОВ
До 10 октября. 17 матчей, 8 побед, 8 поражений.
Был уволен доволен неожиданно, так как у команды дела были не так ужасны, как можно было бы предположить. Команда находилась на 11 месте, до восьмой позиции было 3 очка. Главного тренера можно было бы обвинить в излишней мягкости. Молодые хоккеисты при нем ничего не боялись.
Алексей ЯРУШКИН
Сейчас уже всем понятно, что назначение этого тренера стало ошибкой. У него не было ни авторитета, ни
ЧУДО
Посещаемость «Спартака». Непонятно, как это делается, но на «Спартак» действительно ходят. Точнее, механизмы известны, только многие пытались применить их, а зритель не шел. У
ОТКРЫТИЕ
Очень неплохо себя проявил себя Владислав Провольнев, защитник, которому всего 21 год. Он и в прошлом сезоне выступал за «Спартак», но ближе к концу регулярного чемпионата превратился в основного защитника, которому по плечу проводить и по 20 минут на льду. Да, он не безгрешен, но очень перспективен.
РАЗЧАРОВАНИЕ
Менеджмент «Спартака», кажется, провел свой худший сезон, и причины неудачи кроются в их работе. Это же надо так бездумно распорядиться деньгами. Ссылки на слабый состав вообще не стоит учитывать. У
Если говорить о хоккеистах, то очень слабо провел сезон Сергей Шмелев, который в
Серьезно сдал и Вячеслав Лещенко, который немного снизил требования к себе и стал довольствоваться малым. Ему бы в тренеры
ЛЕГИОНЕРЫ
Никто серьезней не ошибался в иностранцах, как менеджеры «Спартака». Более того, в конце прошлого года стал ясно, что в клубе не исправят, а усугубят ошибки. Речь, конечно, о защитнике Мэттью Гилрое. Все
Вратарь Маркус Свенссон оказался не сильней российских голкиперов. От иностранца требуется другое, а у шведа всего восемь побед к 26 января.
Оштрафовать можно и тех, кто настоял на соглашениях с защитником Марксуом Хегстремом и нападающим Тимом Стэплтоном. К Райану Стоа и Лукашу Радилу вопросов меньше. Жаль только, что обоих не вписали в систему. Да и не было никакой системы.
СКАНДАЛ
Встреча фанатов с игроками, которая случилась совсем недавно. Это очень позорная страница в истории клуба, которая невозможна ни в серьезной лиге, ни в серьезном коллективе. У болельщиков есть одна неплохая мера показать свое разочарование — не приходить на матчи. Но они идут — значит согласны. Встряска не принесла никакого морального эффекта, а затем клуб еще и оштрафовали на 600 тысяч рублей за нарушение правил со стороны этого же самого фанатья.
ЦИТАТЫ
— Еще ничего не потеряно и у нас есть шанс попасть в
— Пытались приподнять команду
— Думаю, «Спартак» будет в первой восьмерке, — генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов 14 ноября.
— «Спартак» был на правильном пути. Мы могли попасть в
ЗАБАВНАЯ ЦИФРА
10 поражений подряд потерпел «Спартак» в январе 2017 года и за три недели превратился из претендента на выход в
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