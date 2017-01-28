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— Дамир, как ваши дела?

— Спасибо, ничего нового — отбываю дисквалификацию. Она распространяется не только на КХЛ, но и на ВХЛ, поэтому выступать, например, за «Сарыарку» и усть-каменогорское «Торпедо» права не имею. Зато играю в чемпионате Казахстана за клуб «Номад». Спасибо тренерам и партнерам, они поддерживают меня в непростой момент. Получаю хорошее игровое время, много тренируюсь.

— Играете в «Номаде» в обороне или — как в некоторых матчах за «Барыс» — в атаке?

— Нет, в защите. Провел 25 матчей — один гол и две передачи. Стараюсь действовать максимально аккуратно — набрал лишь 37 минут штрафа.

— За «Барысом» следите?

— Обязательно! Позавчера ребята очень порадовали, победили в Риге и впервые в сезоне вышли на пятое место в Восточной конференции. Поздравляю «Барыс» с этим событием.

— Главный клуб Казахстана борется за вас в КХЛ?

— Насколько я знаю по публикациям в СМИ, «Барыс» направил письмо в КХЛ с просьбой пересмотреть решение о моей дисквалификации. Вроде бы идет диалог с руководителями Лиги. Говорят, что в феврале в Москве мой вопрос будет рассмотрен.

Очень рассчитываю на положительное решение. За эти полгода было много времени, чтобы все детально проанализировать и увидеть, где я был не прав и где мне нужно пересмотреть свое отношение к хоккею. Уроки извлечены, выводы сделаны.

— С медийной точки зрения этот сезон КХЛ — отнюдь не самый яркий в истории Лиги, поэтому журналисты вас с нетерпением ждут…

— Знаете, на самом деле резонанс в прессе часто шел мне во вред. Несмотря на все громкие публикации, в КХЛ ни одному сопернику я травмы не нанес. Хотя хоккей — очень травмоопасный вид спорта: вижу, что едва ли не в каждом матче КХЛ после грубых приемов ребята получают серьезные повреждения и вылетают из строя. Очень обидно.

Вот самый свежий пример. Вчера в матче «Торпедо» — СКА силовой форвард хозяев сначала сбивает с ног вратаря Коскинена, а потом избивает мягкого игровика Прохоркина. Двойная угроза и двойной риск!

— С этой точки зрения эпидемия травм в «Барысе» вас не удивляет?

— Внимательно слежу за всеми играми клуба. Если честно, то наши соперники, конечно, позволяют себе те вещи, которые в последние два сезона себе не позволяли. Скажем, в одном из матчей лидер «Барыса» и капитан сборной Казахстана Роман Старченко попал под такой прием, за который, как говорили болельщики, меня бы очень сильно наказали. Наверное, здесь есть о чем подумать.

— В вашем легендарном блокноте для нарушителей свободного места все меньше?

— Нет, «закрыт» я — закрыт и мой блокнот (смеется).

— «Барыс» лучше всех в Лиге знает, что такое травмы, ведь пока не было в команде ударного центра Бойда — не было у клуба и плей-офф?

— Все верно, но давайте к этой истории не возвращаться. Слишком дорого она обошлась и Бойду, и «Барысу», и мне.

— Как оцените вероятность своего помилования?

— Хотел бы избежать всяческих оценок. Целиком и полностью полагаюсь на профессионализм и мудрость руководителей КХЛ. Они во всем разберутся.

— Знаете, что президент КХЛ в этом сезоне, похоже, дрейфует и меняет свое отношение к хоккейному шоу? Во всяком случае в декабре он публично поддержал отмену Первым каналом низкорейтинговой трансляции матча сборной России на Евротуре и ее замену высокорейтинговым шоу «Давай поженимся»…

— Честно скажу, в рейтингах ничего не понимаю — в отличие от президента КХЛ и Первого канала. Но знаю, что болельщики и журналисты ко мне вроде бы относились с симпатией. Сужу об этом по количеству заметок, посвященных моей скромной персоне, и по количеству болельщиков, которые хотели взять автограф. Причем это касается не только Казахстана, но и братской России.

Что касается возможных изменений в политике КХЛ, то, повторюсь, никаких оценок дать не могу. Я — всего лишь хоккеист, а решения принимают большие люди.

— Ваш бывший тренер Андрей Назаров в таких ситуациях говорит не большие люди, а Большой брат.

— Вот-вот. Мое же дело маленькое — пахать на каждой тренировке, приносить пользу своей команде.

Кстати, пользуясь случаем, хотел бы передать привет Андрею Викторовичу. Болею я за «Барыс», но краем глаза слежу и за его «Нефтехимиком». Нижнекамск преображается — тренер дает шанс молодым игрокам, которые цепляются и кусаются. Квартальнов, Шиксатдаров, Хайруллин, Гиматов, Якимов, Фазылзянов — молодежь показывает голодный хоккей, и вчерашняя победа над «Авнгардом» это наглядно подтвердила.

— Что еще в КХЛ-2017 вам бросилось в глаза?

— С интересом слежу за гонкой ЦСКА и СКА за первым местом в чемпионате. Также в большом порядке действующий обладатель Кубка Гагарина «Магнитка» — играет на классе, мудро. Явный лидер нашей конференции.

— Видели ролик со словесными разборками болельщиков «Спартака» в раздевалке красно-белой команды?

— Ролик видел, но от комментариев хотел бы воздержаться. Насколько я знаю, в раздевалке был наш, усть-каменогорский, защитник Юрий Сергиенко, попытаюсь узнать его точку зрения на это удивительное событие.

— А если бы на месте Сергиенко были вы, а на месте «Спартака» — «Барыс»?

— Если честно, в Казахстане такие эксцессы невозможны — у нас болельщики более добрые и понимающие. Ну и игроки, возможно, не такие толерантные (улыбается).

— Кстати, о Казахстане. Впереди у вашей национальной команды — Азиада и чемпионат мира в группе 1А в Киеве…

— КХЛ — большая и влиятельная Лига, ее дисквалификация распространяется на все турниры под эгидой ИИХФ. Именно по этой причине в сентябре я не имел права находиться в заявке на олимпийский отборочный турнир, хотя с национальной командой тренировался.

Очень сильно надеюсь, что КХЛ все-таки сократит мою дисквалификацию. Тогда смогу помочь и Казахстану. Если, конечно, тренеры посчитают, что национальной команде я нужен.

— Ну что ж, Дамир, ждем февраля. И желаем вам скорейшего возвращения в КХЛ…

— Спасибо. В свою очередь хотел бы передать привет российским и в частности московским болельщикам, с которыми я сдружился на последнем чемпионате мира. Надеюсь, мы еще встретимся!