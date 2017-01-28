Вашему вниманию превью.



— Для казахстанской команды это будет не только завершающий матч европейского турне по территории дивизиона Боброва, но и вообще финальная игра на выезде регулярного чемпионата этого сезона. Для хозяев это четвёртый матч домашней серии, которая прерывалась паузой на Матч Звёзд КХЛ.

— В обоих коллективах к счастью для тренеров, болельщиков и самих хоккеистов лазареты пусты.

— В этом сезоне команды друг с другом ещё не играли, но на финише «регулярки» им предстоит пара спаррингов друг с другом. Минчане приедут в Астану уже 3 февраля.

— Обострилась снайперская гонка на уровне КХЛ. На гол Найджела Доуса в Риге, его оппонент ответил дублем, и теперь запас Сергея Мозякина составляет 5 взятий ворот.

— При этом лучший бомбардир «Барыса» в этом сезоне продолжает атаковать достижение своего одноклубника Брэндона Боченски — 61 результативный балл, как лучший показатель «гол+пас» в истории казахстанской команды по итогам регулярного чемпионата КХЛ. В данный момент у Найджела Доуса 57 очков.

— Очень редко во время очных встреч астанчан и минчан после финальной сирены в протоколе значится менее пяти заброшенных шайб на двоих. И уж совсем редки игры с развязкой за пределами основного времени. Буллитной серии так вообще ещё не было ни разу.

— К вывеске сегодняшнего матча можно было бы добавить тот факт, что для главного тренера «Барыса» нынешний оппонент — команда не чужая. Но в качестве хоккеиста Эдуард Занковец выступал за минское «Динамо» ещё до распада СССР, а руководил с тренерского мостика ещё до создания КХЛ. Да и с другими клубами лиги уже успел против первой команды поиграть. Так что излишние эмоции вряд ли имеют место быть.



Последние пять матчей «Динамо» Мн:

«Динамо» Мн — 4:1 — «Югра»

«Динамо» Мн — 5 ОТ 4 — «Автомобилист»

«Динамо» Мн — 1:3 — «Динамо» Рг

«Адмирал» — 3:5 — «Динамо» Мн

«Куньлунь Ред Стар» — 2 Б 3 — «Динамо» Мн.