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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28582227/
28 января 2017, 9:32 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Астана победила в голосовании за проведение Матча Звезд КХЛ-2018

На официальном сайте КХЛ завершилось голосование по вопросу «Какой город должен принять Матч Звёзд-2018?».

На официальном сайте <span class=error>КХЛ</span> завершилось голосование по вопросу Какой город должен принять Матч Звёзд-2018?. Увеличить
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С подавляющим преимуществом — 71% голосов болельщиков — победила Астана. В пользу Казани проголосовали 19% участников опроса, за Владивосток — 7%, Хельсинки — 3%.

Напомним, что окончательное решение КХЛ по поводу города, где пройдёт следующий Матч Звёзд, ожидается в мае текущего года.
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