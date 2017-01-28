Астана победила в голосовании за проведение Матча Звезд КХЛ-2018
На официальном сайте КХЛ завершилось голосование по вопросу «Какой город должен принять Матч Звёзд-2018?».
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С подавляющим преимуществом — 71% голосов болельщиков — победила Астана. В пользу Казани проголосовали 19% участников опроса, за Владивосток — 7%, Хельсинки — 3%.
Напомним, что окончательное решение КХЛ по поводу города, где пройдёт следующий Матч Звёзд, ожидается в мае текущего года.
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