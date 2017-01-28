Билялетдинов: «Ак Барс» подошёл к игре серьёзно и с уважением к «Кузне»

«Мы готовились к игре. Знали эту команду, она, считаю, очень хорошая — ребята молодые бьются и показывают хороший хоккей. Мы к этой игре подошли серьёзно и с уважением к сопернику. Оценю игру Дмитрия Архипова неплохо, сыграл достаточно неплохо», — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».

