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28 января 2017, 0:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Гатиятулин: «Трактор» подвела реализация и игра в неравных составах

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Витязя» со счётом 1:3.

«Готовились к игре, разбирали. Получилось не всё, что хотели, ну и, конечно, реализация. Без голов тяжело выигрывать, будем обращать на это внимание. И, конечно, игра в неравных составах. Имели возможность выравнять игру, сравнять счёт, но не получилось. Соперник грамотно сыграл в обороне, не дал нам ничего сделать на “пятаке”.

В большинстве была какая-то спешка, суета, не смогли грамотно сыграть. Это был ключевой момент. У нас в начале сезона была катастрофа с этим компонентом, потом немного выравняли, сейчас опять не получается. Работаем над этим на каждой тренировке, разбираем видео. Уверенности в исполнении передач не хватает, ответственность боимся на себя взять, может, в этом дело. Будем работать», — сказал Гатиятулин на пресс-конференции.

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