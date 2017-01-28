Гатиятулин: «Трактор» подвела реализация и игра в неравных составах
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Витязя» со счётом 1:3.
«Готовились к игре, разбирали. Получилось не всё, что хотели, ну и, конечно, реализация. Без голов тяжело выигрывать, будем обращать на это внимание. И, конечно, игра в неравных составах. Имели возможность выравнять игру, сравнять счёт, но не получилось. Соперник грамотно сыграл в обороне, не дал нам ничего сделать на “пятаке”.
В большинстве была
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