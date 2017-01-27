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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28580706/
27 января 2017, 23:29 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

«Не снимай! Иди вообще отсюда!» Как Мозякин обругал корреспондента «Матч ТВ»

После победы «Магнитки» ее капитан Сергей Мозякин был почему-то не в настроении. И сорвал раздражение на корреспонденте «Матч ТВ».

После победы <span class=error>Магнитки</span> ее капитан Сергей <span class=error>Мозякин</span> был <nobr>почему-то </nobr>не в настроении. И сорвал раздражение на корреспонденте Матч ТВ. Увеличить
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Вот каждый раз после феноменальных матчей Сергея Мозякина хочется о нем написать что-то хорошее. Потому что действительно — мастер великолепный. И хорошей игрой это заслужил.

Но война капитана «Магнитки» с прессой продолжается. Причем, не со стороны журналистов, со стороны бомбардира.

После победы над «Динамо» Мозякин неожиданно вышел в микст-зону. Не для того, чтоб общаться с журналистами. Мы на это рассчитывали, конечно, но не сильно. И на отказ Сергея поговорить о победном дубле никто не обиделся.

Вместо этого Мозякин долго общался со своим старым знакомым — статистиком КХЛ Владимиром Жидковым. А затем вообще отправился к динамовской раздевалке.

Там к уральскому форварду вышел с клюшкой защитник «Динамо» Дмитрий Вишневский. Видимо, между игроками была предварительная договоренность — Мозякин поставил на клюшке свой автограф.

И вот этот момент начал снимать на камеру корреспондент «Матч ТВ». Казалось бы — что такого? Явно не интимная сцена!

— Может, не надо нас снимать, — застеснялся первым Вишневский.

— А что тут такого? Нормальный момент после игры, — удивился мой коллега, продолжая съемку.

— Тебе же сказали — не снимай, — вступил в разговор уже и Мозякин.

— А можно как-то повежливее, — теперь уже и представитель «Матч ТВ» возмутился. — Я же не вашу личную жизнь снимаю. Мы находимся на арене в микст-зоне….

— Чего ты там снимаешь?! Иди вообще отсюда, — рубанул на последок Сергей. Но ушел в раздевалку сам.

И вот как к этому теперь относиться? Вроде прошел великолепный матч. Наш лучший бомбардир опять отличился двумя голами. А после поединка еще и неплохим товарищем себя показал, подписав клюшку одному из соперников.

И зачем-то нахамил журналисту. На ровном месте. В грубой форме, тыкать начал….

И как-то радость от классного хоккейного поединка из-за этого слегка даже померкла.

Видно не бывает у нас бочки меда без ложки дегтя….

Металлург Мг
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