«Не снимай! Иди вообще отсюда!» Как Мозякин обругал корреспондента «Матч ТВ»
После победы «Магнитки» ее капитан Сергей Мозякин был
почему-то не в настроении. И сорвал раздражение на корреспонденте «Матч ТВ».
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вот каждый раз после феноменальных матчей Сергея Мозякина хочется о нем написать
Но война капитана «Магнитки» с прессой продолжается. Причем, не со стороны журналистов, со стороны бомбардира.
После победы над «Динамо» Мозякин неожиданно вышел в
Вместо этого Мозякин долго общался со своим старым знакомым — статистиком КХЛ Владимиром Жидковым. А затем вообще отправился к динамовской раздевалке.
Там к уральскому форварду вышел с клюшкой защитник «Динамо» Дмитрий Вишневский. Видимо, между игроками была предварительная договоренность — Мозякин поставил на клюшке свой автограф.
И вот этот момент начал снимать на камеру корреспондент «Матч ТВ». Казалось бы — что такого? Явно не интимная сцена!
— Может, не надо нас снимать, — застеснялся первым Вишневский.
— А что тут такого? Нормальный момент после игры, — удивился мой коллега, продолжая съемку.
— Тебе же сказали — не снимай, — вступил в разговор уже и Мозякин.
— А можно
— Чего ты там снимаешь?! Иди вообще отсюда, — рубанул на последок Сергей. Но ушел в раздевалку сам.
И вот как к этому теперь относиться? Вроде прошел великолепный матч. Наш лучший бомбардир опять отличился двумя голами. А после поединка еще и неплохим товарищем себя показал, подписав клюшку одному из соперников.
И
И
Видно не бывает у нас бочки меда без ложки дегтя….
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